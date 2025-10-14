Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с предложением закрепить максимально возможную цену на топливо на автозаправках в России. Об этом сообщают «Известия».

Шапарин предложил создать особый механизм для контроля и регулирования цен на топливо на АЗС. По его словам, цена не должна превышать среднюю стоимость бензина в регионе за аналогичный день 2024 года, учитывая «накопленную инфляцию».

Сейчас власти стремятся удержать рост цен на бензин. В сентябре правительство продлило временный запрет на экспорт топлива до 31 декабря 2025 года на фоне его подорожания. ФАС заявила о проверках на АЗС и начала рассылать владельцам заправочных станций письма с требованием объяснить рост цен.

Шапарин уточнил, что действующие механизмы регуляции работают с вертикально интегрированными компаниями, их сети стараются сохранять более стабильную ценовую политику. Независимые же АЗС, уточняет он, могут свободно менять цены.

«На отдельных заправках АИ-92 стоит уже более 70 рублей за литр, что на 4 рубля выше средней стоимости. Такое отклонение не может не наводить на мысли о том, что отдельные игроки пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива», — уточняет эксперт.

Владельцы отдельных заправок повышают стоимость выше инфляции, надеясь, что проверки их не коснутся, или полагают, что смогут убедительно обосновать рост цен и избежать предостережений и штрафов, отмечает Шапарин. Именно по этой причине стоит разработать единую и прозрачную нормативную базу по регулированию цен на АЗС, пояснил он.

ФАС подтвердила получение письма от вице-президента НАС и заявила, что письмо рассмотрят в рабочем порядке. В службе уточнили, что мониторят цены на топливо на 12 тыс. АЗС по всей стране.

В июле служба возбудила уголовное дело против «Газпром ГНП продажи» (дочерней компании «Газпрома») на фоне сокращения объемов топлива, которое продается на бирже, что, по версии ФАС, могло привести к росту цен на бензин. В период с мая по июнь 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 — на 74%, АИ-95 — на 50%.

По данным Московской топливной ассоциации, в середине августа АИ-92 стоил среднем 59,16 рублей за литр, а АИ-95 — 65,39 рублей за литр, что на 3 рубля больше, чем в конце 2024 года. В некоторых регионах, например в Сибири и на Урале, цены с начала года поднялись в среднем на 5 и 7-9 рублей.

Согласно отчету Росстата, в середине августа 2025 года бензин стремительно рос в 77 регионах — больше всего в Дагестане и Калужской области (в среднем на 2%). По данным «Коммерсантъ», в тот же период цены на АИ-95 и АИ-92 на протяжении нескольких дней обновили исторический максимум, превышая размер цен, который устоялся с сентября 2023 года. С января 2025 года опт бензина вырос в цене больше чем на 35%.