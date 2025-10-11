Бывший президент США Джо Байден приступил к новому этапу борьбы с агрессивной формой рака предстательной железы: его пресс-секретарь сообщил, что сейчас политик проходит лучевую терапию и гормональное лечение «в рамках плана лечения».

Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в лечении. Сейчас экс-президент США, которому в следующем месяце исполнится 83 года, принимает гормональные препараты в таблетках и «чувствует себя хорошо», сообщил его представитель.

«У него более агрессивная форма заболевания, но она, по-видимому, гормонально чувствительна, что позволяет эффективно ее лечить», — пояснил пресс-секретарь бывшего американского лидера.

Ранее Байден рассказывал, что онкологи оценили его заболевание на 9 баллов по шкале Глисона, диагностировав метастазы из предстательной железы в кость. В сентябре ему также сделали операцию Мосса по лечению меланомы (рака кожи), после которой его видели на публике с повязкой на лбу.

В начале года Байден сообщал, что ему диагностировали рак после обращения к врачу с жалобой на проблемы при мочеиспускании. В американских СМИ тогда разразился скандал, поскольку журналисты пришли к выводу, что близкие президента скрывали данные о состоянии его здоровья.

По данным Cancer Research UK, 9 баллов по шкале Глисона означают, что болезнь с высокой долей вероятности будет быстро прогрессировать.

Рак простаты широко распространен среди мужчин преклонного возраста, но у многих из них он протекает в форме, сопряженной с низким уровнем риска и требующей только наблюдения врачей без активного вмешательства.