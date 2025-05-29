В США вновь активно обсуждают здоровье экс-президента Джо Байдена. В этот раз из-за опубликованной 20 мая книги «Первородный грех. Упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова». Ее написали журналисты ведущих американских медиа Джейк Таппер (CNN) и Алекс Томпсон (Axios). В их работе утверждается, что от американцев долгое время скрывалось значительное ухудшение физических и когнитивных способностей Байдена. Как 46-й президент США «нагнул» демократов и кто мог управлять Белым домом вместо него — в материале RTVI.

«Такого Клуни, черт возьми, не ожидал»

Нашумевшая работа Таппера и Томпсона основана на интервью с около 200 представителями американской элиты. Большинство разговоров с ними состоялось только после президентских выборов 2024 года. Изначально в избирательном бюллетене демократов должен был представлять Джо Байден, но после громкого поражения экс-президента США на дебатах с Дональдом Трампом его место заняла Камала Харрис.

Один из авторов «Первородного греха» Таппер модерировал то самое мероприятие. Его соведущая Дана Бэш в прямом эфире дебатов передала Тапперу записку: «Он [Байден] только что проиграл выборы».

В Демократической партии обвинили Байдена в том, что из-за своего упрямого желания удержаться у власти он подорвал шансы демократов на успех в президентских выборах. Глава предвыборного штаба Харрис Дэвид Плафф и вовсе заявил авторам книги, что Байден демократов полностью «нагнул» (в оригинальной версии используется более грубое выражение: «he totally f****d us»).

При этом Байден был убежден в своей победе и на следующее утро после триумфа Трампа на выборах. Как пишут Таппер и Томпсон, 46-й президент США постоянно заверял, что это показывают опросы. Опрошенные журналистами социологи сообщили, что таких данных нет.

В книге утверждается, что близкое окружение Байдена годами скрывало от общественности ухудшение состояния его здоровья, а от самого экс-главы США — неприятные новости из внешнего мира, в том числе его падающую популярность. Более того, о слабом здоровье демократа в период его предвыборной кампании 2024-го не знали не только американские граждане, но и коллеги Байдена по Демпартии, политики и доноры.

Примечательный эпизод произошел с Джорджем Клуни, давним сторонником демократов. На мероприятии по сбору средств для избирательной кампании Байдена экс-президент США просто не узнал актера, с которым был знаком долгие годы. Один из представителей Голливуда и вовсе сравнил лидера демократов с мертвецом.

«Байден проковылял из-за угла. Клуни знал, что президент только что прилетел с саммита лидеров „Большой семерки“ в итальянской Апулии и, возможно, устал, но, черт возьми, такого он не ожидал. Президент выглядел сильно изможденным, как будто он постарел на десять лет с тех пор, как Клуни видел его в последний раз в декабре 2022 года. Он шел крошечными шажками, и помощник, казалось, вел его за руку», — пишут Таппер и Томпсон.

Через неделю после сбора средств экс-президент США, казалось, добил гвоздь в гроб своей политической карьеры на дебатах с Трампом. А спустя некоторое время Клуни в своей колонке для The New York Times призвал демократов найти нового кандидата в противовес республиканцу, осмеивающему когнитивные способности Байдена.

«Это даже хуже Уотергейта»

В интервью Spiegel online Таппер заявил, что состояние Байдена значительно ухудшилось уже в 2015 году, когда от опухоли головного мозга умер его старший сын Бо. По словам собеседников журналистов, уже в 2022-м Байден начал забывать имена своих ближайших помощников.

Чтобы скрыть реальное состояние 46-го президента США от широкой публики, окружению Байдена пришлось пойти на ухищрения. Неподготовленное общение с прессой было сведено к минимуму, к президентскому самолету подвозили короткий трап, а серьезные дела обсуждались только в облегченном графике с 10:00 до 16:00.

Как утверждают журналисты, члены администрации Байдена к 2024 году и вовсе не верили в то, что тот способен отреагировать на какую-либо чрезвычайную ситуацию, случись она посреди ночи.

По словам Таппера, резонанс вокруг здоровья Байдена в чем-то может быть даже хуже Уотергейта. Этот громкий политический скандал в США в 1970-х, связанный с прослушкой штаб-квартиры Демпартии, в итоге привел к отставке экс-президента и республиканца Ричарда Никсона.

А нынешний разрастающийся американский скандал усугубился накануне, когда выяснилось, что Байдену диагностировали агрессивный рак простаты. В США задались вопросом, а не было ли про это известно еще тогда, когда демократ находился у власти в Овальном кабинете.

Кто входил в «политбюро» Байдена

Таппер и Томпсон назвали людей из ближайшего окружения Байдена в период его президентского срока — это его жена Джилл и его сын Хантер, а также группа опытных политических советников, которую прозвали «политбюро»: Майк Донилон, Стив Рикетти и Брюс Рид. По утверждению журналистов, именно они принимали окончательные решения за экс-президента США.

Вместе с ними значительное влияние на Байдена могли оказывать экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн, экс-старший советник жены Байдена Энтони Бернал, а также экс-замглавы аппарата Белого дома Энни Томазини.

«Пять человек управляли страной, а Джо Байден был в лучшем случае старшим членом совета», — сказал авторам «Первородного греха» один из источников, знакомых с внутренними делами Белого дома при Байдене.

Занимавший пост старшего советника Байдена Донилон был его близким доверенным лицом начиная с 1980-х годов. Как следует из книги, за время своей работы в последней предвыборной кампании он получил «ошеломляющую» зарплату в размере $4 млн.

«Президент так ценил советы Майка Донилона, что помощники позже шутили, что если бы он захотел, то мог бы заставить Байдена начать войну», — пишут Томпсон и Таппер.

По утверждению журналистов, члены «политбюро» привлекали на работу в Белый дом своих друзей и родственников. Например, дневной график работы экс-президента США составляла дочь Рида, говорится в «Первородном грехе». Приближенные Байдена многие свои характеристики, указанные в книге, отрицают, отмечает New York Post.