В отношении семерых участников банды, занимавшей похищением людей в России, было утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В сообщении говорится, что двое обвиняемых создали незаконное сообщество в ноябре 2023 года для похищения людей, вымогательства и разбойных нападений на территории Москвы.

Участники банды, в число которых вошли другие фигуранты дела, будучи вооружены незаконно купленными пистолетами, требовали выкуп за похищенных, угрожая насилием, занимались воровством и грабежом, присваивая деньги и имущество.

Среди преступлений, совершенных членами банды, прокуратура назвала похищение, совершенное в кафе на Нижней Радищевской улице. Злоумышленники пригласили туда одну из своих жертв, затем избили и силой затащили в припаркованный автомобиль, представившись работниками правоохранительных структур.

Позднее преступники выманили знакомого своей жертвы, которого также похитили и доставили в квартиру на улице Александры Монаховой. Там, угрожая двум мужчинам огнестрельным и холодным оружием, они требовали от них по миллиону рублей. Похищенные согласились отдать деньги, чтобы сохранить свою жизнь, выпросив отсрочку для сбора необходимых денежных средств.

Позднее злоумышленники совершили еще несколько преступлений, включая похищение двух девушек на Ленинском проспекте и нападение на жителя столичного региона в декабре 2023 года, у которого отняли более 150 тысяч рублей.

В январе 2024 года фигуранты дела проникли в квартиру на Нагатинской набережной, переодевшись в униформу работников правоохранительных органов, где отняли у четверых мужчин и женщин мобильные телефоны и различную технику. Также они потребовали у своих жертв перевести деньги на их счета.

В отношении фигурантов было утверждено обвинение в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 (незаконное приобретение огнестрельного оружия), ч. 1, 2 ст. 209 (создание и участие в вооруженной группе в целях нападения на граждан, а равно руководство такой группой), п. «а» ч. 3 ст. 161 (грабеж), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение людей) и п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК России.

Уголовное дело было направлено в Московский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Шестеро обвиняемых помещены под стражу, один из них отправлен под домашний арест.