В Белгороде дрон атаковал здание правительства, пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Об этом пишет губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Повреждены фасад и остекление. Информация о последствиях уточняется», — отметил глава региона.

31 марта местные телеграм-каналы написали о том, что жители центра Белгорода услышали взрыв, а перед этим был замечен FPV-дрон над Харьковской горой.

Ранее днем Гладков сообщил, что в городе Шебекино беспилотник атаковал автобус, ранены два человека. По его словам, у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки. Обоих перевезут в Белгород для лечения.

Накануне, 30 марта, губернатор рассказал, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Борисовском округе Белгородской области пострадал 15-летний мальчик: осколки попали ему в грудь, плечи и голову. Врачи уже провели несовершеннолетнему операцию. Еще двум мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.