Экс-чиновника администрации Грайворонского городского округа Белгородской области обвинили в получении взятки за оформление компенсации за поврежденную от обстрелов машину. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает региональная прокуратура.
Речь идет о заместителе главы Головчинской территориальной администрации, который, как уточняет ведомство, занимался сбором документов от собственников машин, поврежденных в результате атак ВСУ.
«Используя свое служебное положение, чиновник потребовал от хозяина поврежденного автомобиля Honda Civic 25 тысяч рублей под предлогом ускорения процесса оформления документов и завышения стоимости причиненного ущерба, тем самым ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих полномочий», — заявили в прокуратуре.
Как сообщает СК СКР по региону, владелец поврежденной машины обратился к чиновнику в мае. Тот, зная, что мужчина имеет право на выплату, пообещал ему помочь с получением компенсации.
В итоге компенсация водителю составила 1,3 млн рублей, тот передал оговоренную сумму чиновнику. Однако, как отметили в СК, помощь фигуранта дела была на самом деле «мнимой». Впоследствии чиновник был задержан.
Преступление было раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, однако следственные действия еще продолжаются, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В августе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о задержании главы села Головчино Грайворонского округа. Также он поручил провести тщательную проверку всех жилых домов в приграничной зоне, чтобы исключить возможные махинации с ценами на ремонт и обслуживание транспорта.