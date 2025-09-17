Экс-чиновника администрации Грайворонского городского округа Белгородской области обвинили в получении взятки за оформление компенсации за поврежденную от обстрелов машину. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о заместителе главы Головчинской территориальной администрации, который, как уточняет ведомство, занимался сбором документов от собственников машин, поврежденных в результате атак ВСУ.

«Используя свое служебное положение, чиновник потребовал от хозяина поврежденного автомобиля Honda Civic 25 тысяч рублей под предлогом ускорения процесса оформления документов и завышения стоимости причиненного ущерба, тем самым ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих полномочий», — заявили в прокуратуре.

Как сообщает СК СКР по региону, владелец поврежденной машины обратился к чиновнику в мае. Тот, зная, что мужчина имеет право на выплату, пообещал ему помочь с получением компенсации.

В итоге компенсация водителю составила 1,3 млн рублей, тот передал оговоренную сумму чиновнику. Однако, как отметили в СК, помощь фигуранта дела была на самом деле «мнимой». Впоследствии чиновник был задержан.

Преступление было раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, однако следственные действия еще продолжаются, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В августе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о задержании главы села Головчино Грайворонского округа. Также он поручил провести тщательную проверку всех жилых домов в приграничной зоне, чтобы исключить возможные махинации с ценами на ремонт и обслуживание транспорта.

«Правоохранительные органы у нас работают хорошо, разберутся с этими нарушениями, поэтому будем ждать результата. Но, уважаемые главы, претензии к вам: вы не контролируете процессы. Я же вам говорил о том, что привозят 15- или 20-летнюю “Ладу”, пытаясь получить по 300 и по 500 тыс. рублей. Заходим на “Авито” и видим, что этой машине красная цена — 50 тыс.», — подчеркнул глава региона.

17 сентября губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что местные власти должны «усилить контроль за восстановлением жилья и транспорта, поврежденного в результате атак на наш регион со стороны ВСУ».

«И мы благодарны правоохранительным органам, что они помогают нам пресечь противоправные действия со стороны должностных лиц, которые вместо того, чтобы помогать людям, пытаются на этом обогатиться. Контроль за расходованием как бюджетных средств, так и средств из внебюджетных источников будем только усиливать», — пообещал Гладков.