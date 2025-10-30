В Свердловской области задержан предполагаемый убийца пропавшего 24 октября уральского бизнесмена Ильгара Ханаданова, тело которого нашли накануне в лесу. По данным «КП-Урал», подозреваемый мог совершить преступление, чтобы не возвращать взятые в долг 2 млн рублей.

Брат убитого рассказал, что задержанного зовут Павел Т. Его можно назвать коллегой Ханаданова по бизнесу: у обоих есть точки общепита в Заречном. По словам собеседника издания, подозреваемый несколько раз брал у жертвы деньги в долг на решение своих проблем, причем последний заем был на 2 млн рублей.

«Видимо, брат поехал с ним на разговор. Он уже уходил и наклонился, чтобы шнурки завязать. А Павел ударил его сзади топором по голове. Затем вывез тело на Mercedes, там и бросил автомобиль», — рассказал брат убитого.

По его словам, подозреваемый также украл личные вещи жертвы — борсетку с содержимым и кошелек с банковскими картами.

Ханаданов пропал в ночь на 25 октября. Накануне вечером он на своем Mercedes вместе с другом ездил в гости в деревню Мезенскую, примерно за 9 километров от дома. Около полуночи бизнесмен по телефону пообещал жене скоро вернуться. На обратном пути ему опять позвонили. «Друг говорит, что разговор был на повышенных тонах, они развернулись и доехали до следующего поворота», — сообщал журналистам брат бизнесмена.

Пока продолжался этот телефонный разговор, друг пересел в машину к проезжавшей мимо жене и уехал в Заречное. Когда Ханаданов не вернулся домой, его жена подняла тревогу. Начались поиски, и 26 октября нашелся белый Mercedes бизнесмена со следами крови.

«Машина была открыта, ключи в машине, техпаспорт в бардачке, его личных вещей не было, ни борсетки, ни домашних ключей, ни сотового телефона, ни кошелька», — поделился с журналистами брат пропавшего.

По его словам, следы крови были обнаружены на руле, подлокотниках, дверных ручках и снаружи на багажнике. Полицейские сообщили родственникам, что Ханаданова предположительно ударили, когда он вышел из автомобиля, потому что если бы нападение произошло в салоне, крови было бы больше.

«Скорее всего, его каким-то тупым предметом ударили по голове, он потерял сознание, его погрузили в машину, в багажник, и уехали», — объяснил брат бизнесмена.

Он отметил, что автомобиль был брошен в зоне, где нет камер видеонаблюдения, — на лесной грунтовке примерно в 200 метрах от основной дороги и в паре километров от дома Ханаданова. Из этого брат убитого сделал вывод, что за ним могли следить — или действовал «наводчик», хорошо знающий местность.

Он также рассказал, что при возникновении каких-то проблем бизнесмен всегда назначал встречи в людных местах — в кафе или торговом центре, — поэтому, скорее всего, хорошо знал убийцу, раз согласился встретиться с ним в лесу.

Труп Ханаданова был найден в канаве вблизи поселка Исток 29 октября — после длившейся пять дней поисковой операции с участием волонтеров. По словам вдовы бизнесмена Татьяны, прощание состоится в Заречном, а потом тело перевезут в Азербайджан и захоронят на кладбище рядом с могилами родственников.