Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана недалеко от города Мазари-Шариф (провинция Балх) и унесло жизни по меньшей мере 20 человек, сообщает Al Jazeera. По последним данным, не менее 320 человек пострадало, также повреждена местная главная святыня — Голубая мечеть.

Представитель Минздрава Шарафат Заман сообщил журналистам, что число погибших в 20 человек — это предварительная цифра. Сейчас экстренные службы продолжают поиск людей и разбирать завалы.

По данным Геологической службы США, сейсмическая активность была зафиксирована в ночь на понедельник на глубине 28 км недалеко от Мазари-Шарифа, где проживает более 523 тыс. человек. Американские эксперты считают, что жертв будет гораздо больше, а «катастрофа может иметь широкомасштабный характер».

Землетрясение также разрушило часть святыни Мазари-Шарифа, сообщил представитель провинции Балх Хаджи Заид, имея в виду Голубую мечеть. Как уточняет агентство AVA, у здания «обвалились часть плитки и минаретов».

Al Jazeera отмечает, что всего пару месяцев назад, в августе, произошло землетрясение магнитудой 6,0 — «самое смертоносное в новейшей истории Афганистана», унеся жизни более 2200 человек.

Кроме того, телекомпания отмечает, что многие дома в стране построены некачественно, а слабая инфраструктура затрудняет проведение спасательных работ.

Reuters пишет, что землетрясение стало очередным вызовом для страны, правительство которой ранее столкнулось с резким сокращением иностранной помощи и массовая депортация афганских беженцев из Пакистана и Ирана.

По данным агентства, подземные толчки привели к нарушению электроснабжения по всей стране, включая столицу Афганистана Кабул.