76 туроператоров и туристических агентств из разных регионов России в 2025 году организовали поездки в кинопарк «Москино», сообщает пресс-служба кинопарка. За прошедший год свыше 120 организованных туристических групп — около 4,5 тыс. человек — посетили площадку.

Самое большое число туров организовали компании из Москвы и Московской области. Столичные агентства организовали несколько десятков групповых визитов, туроператоры Подмосковья также вошли в число лидеров по количеству поездок. В списке активных организаторов также туроператоры из Санкт-Петербурга, Калужской, Смоленской, Тульской, Брянской, Вологодской и других регионов.

Туристов сопровождали профессиональные гиды, которые проводили экскурсии по натурным площадкам, рассказывали о процессе создания фильмов и сериалов, знакомили гостей с особенностями работы кинопроизводства. Самой популярной экскурсионной программой стала «Киноэкспедиция» — в ее рамках посетители могли увидеть масштабные декорации и тематические локации.

Как отметили в пресс-службе кинопарка «Москино», туристы оценивают площадку не только как место съемок, но и как самостоятельный объект, который интересно посетить массовой аудитории. Отмечается, что комплекс развивается в рамках проекта «Москва — город кино» и входит в состав московского кинокластера.