Более 740 тысяч жителей Москвы приняли участие в тестовом голосовании о возможном переносе памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Голосование завершилось в 14:00, сообщает мэрия Москвы.

Отдать голос можно было онлайн на портале elec.mos.ru или на одном из 132 избирательных участков города. Дистанционное голосование доступно совершеннолетним москвичам с постоянной регистрацией в городе и полной учетной записью на mos.ru.

Вопрос о переносе монумента на прежнее место вынесли на тестовое голосование по инициативе председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Он предложил вернуть памятник туда, где тот стоял до переноса в 1950 году, — на Тверской бульвар, лицом к Страстному монастырю. В честь открытия памятника в 1880 году Фёдор Достоевский произнес речь, в которой назвал Пушкина фигурой, определившей веру в самостоятельность русской культуры.

Мэрия запустила тестовое голосование за несколько недель до выборов, чтобы проверить готовность системы электронного голосования и оценить удобство процедуры для горожан.

Тестовое голосование прошло в штатном режиме, участие горожан помогло разработчикам проверить готовность системы электронного голосования к выборам 18—20 сентября и определить, какие доработки нужны в ближайшее время. В отличие от предстоящего трехдневного голосования на выборах, тестовое провели в сжатые сроки — так проверяли устойчивость системы к повышенным нагрузкам, а также провели стресс-тесты ее элементов в нештатных ситуациях.

Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино пройдут в Москве с 18 по 20 сентября. Онлайн-голосование в эти дни пройдет с 8:00 18 сентября до 19:59 20 сентября, участки будут работать с 8:00 до 20:00 все три дня. Проголосовавшим начислят от одной до 50 тысяч баллов по программе «Миллион призов»: их можно потратить на скидки у партнеров, билеты в музеи, пополнение карты «Тройка» или направить на благотворительность. Один балл равен рублю.