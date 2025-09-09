Новое научное исследование предупреждает о долгосрочных экологических последствиях пандемийного бума одноразовых масок. Согласно данным, опубликованным в журнале Environmental Pollution, миллионы тонн средств индивидуальной защиты, созданных для борьбы с распространением COVID-19, превратились в химическую бомбу замедленного действия, угрожающую экосистемам планеты и здоровью будущих поколений.

В разгар пандемии ежемесячное потребление одноразовых масок достигло 129 миллиардов штук по всему миру. Большинство из них изготовлены из полипропилена и других синтетических материалов, которые при разложении выделяют микропластик и химические добавки, включая опасные эндокринные разрушители. Отсутствие эффективной системы утилизации привело к тому, что основная часть использованных масок оказалась на свалках, в водоёмах и природных ландшафтах.

Экспериментальное исследование, проведённое учёными из Университета Ковентри, продемонстрировало тревожную динамику распада масок в водной среде. Все протестированные модели выделяли микрочастицы пластика уже в течение 24 часов пребывания в воде, при этом наибольшее количество загрязняющих веществ выделяли маски стандартов FFP2 и FFP3 — их показатель превышал средние значения в 4-6 раз. Размер частиц варьировался от 10 до 2082 микрометров, с преобладанием фракций менее 100 микрометров, что особенно опасно для живых организмов.

Доктор Анна Богуш, ведущий автор исследования, подчеркивает: «Наши результаты свидетельствуют о необходимости кардинального пересмотра подходов к производству, использованию и утилизации средств индивидуальной защиты».

Учёные отмечают, что первоначально защитное оборудование, предназначенное для спасения жизней, теперь создаёт многолетнюю угрозу для морских и наземных экосистем, а через пищевые цепи — и для здоровья человека. Проблема усугубляется тем, что период полного распада полимерных материалов исчисляется десятилетиями, а механизмы фильтрации микропластика в природной среде до сих пор недостаточно эффективны.

Напомним, в 2020 году китайская газета South China Morning Post написала, что в Ухани в разгар эпидемии только больницы ежедневно выбрасывали 240 тонн медицинских отходов. Властям пришлось построить дополнительный мусороперерабатывающие заводы и развернуть мобильные пункты сбора использованных масок и перчаток.

С распространением эпидемии аналогичная проблема возникла и в других странах. Как сообщало агентство Bloomberg, в США специальные центры по переработке медицинских отходов принимают только мусор из больниц, но не использованные гражданами маски из обычных мусорных контейнеров.

Российские эксперты советовали выбрасывать маски в мусорное ведро в плотно завязанном пакете, причем после трехдневного «карантина», чтобы вирус успел погибнуть. Кроме того, использованные маски принимали при медицинских учреждениях.