Народный артист России Борис Щербаков заявил в интервью программе RTVI «Легенда», что режиссера Сергея Бондарчука «подкосила» работа над сериалом «Тихий Дон».

«Его пригласили стать режиссером этой картины, пригласили итальянцы, итальянцы — хозяева: и продюсер итальянский, и директор итальянец — все итальянцы. Главный герой — англичанин, Аксинья — француженка. Ну, как-то это все…» — рассказал Щербаков.

По его словам, сначала Бондарчук работал над картиной с энтузиазмом, с «огоньком», с азартом, а под конец съемок «уже понимал, что что-то, в общем-то, не так».

«Я не знаю, не мне судить (не суди, да не судим будешь), но мне кажется, что этот фильм его немножечко как-то подкосил, Сергея Федоровича. Не надо было ему… Ну, что кулаками-то махать сейчас. Его очень жалко», — сказал Щербаков.

Он добавил, что Сергей Бондарчук был «глыбой» и потрясающим человеком.

Сам Щербаков, сыгравший в «Тихом Доне» Степана Астахова, говорит, что «с удовольствием снялся в этой картине», и у него остались приятные воспоминания.