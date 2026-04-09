Оставленный хозяевами в столичном аэропорту 11-летний кот Барсик нашел новый дом. Об этом рассказала «360.ru» сотрудница транспортного комплекса Надежда, которая приютила животное на первое время и подыскивала ему опекунов.

По ее словам, кот живет с новыми хозяевами с 5 апреля, его адаптация идет хорошо, а в новой семье, кроме него, также есть два других рыжих кота. Собеседница издания, которая изначально взяла животное к себе на временную передержку, рассказал, что она вместе со своим сыном сблизилась с котом за это время и тяжело пережила расставание с ним.

Надежда добавила, что в первые дни пребывания в ее квартире Барсик почти не ел и не пил из-за перенесенного стресса, однако позднее пришел в себя. Новые хозяева разрешили женщине периодически навещать кота и оказывать помощь с кормом и лечением в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Надежда взяла Барсика к себе домой в декабре, после того как его, предположительно, не допустили к рейсу из-за отсутствия необходимого пакета документов. Сотрудница аэропорта предположила, что если бы прежние хозяева воспользовались другой авиакомпанией, то такой проблемы могло бы не возникнуть.

Ранее кот принадлежал жителям другого региона, которым пришлось долго ехать в Москву для последующего вылета за границу. Надежда отметила, что бывшая хозяйка, женщина в годах, была сильно больна, а ее знакомые отказались приехать в столицу, чтобы забрать питомца. Так как прежние владельцы улетали в другую страну на ПМЖ, «сложилась безвыходная ситуация».

По словам сотрудницы аэропорта, сначала ее возмутило подобное отношение к коту, но после общения с прежними хозяевами она поняла, что «ситуации бывают разные». Надежде не удалось самостоятельно найти для животного новый дом, поэтому она обратилась к волонтеру и знакомому ветеринару, на чьи объявления откликнулись неравнодушные люди.