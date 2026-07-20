Спутники второго пакетного запуска российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» успешно выведены на орбиту Земли. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

В пресс-службе уточнили, что спутникам удалось выйти на связь с Центром управления полетами компании после отделения от ракеты-носителя. По окончании необходимых тестов и ввода в эксплуатацию подсистем спутники приступят к переходу на целевую орбиту для оказания сервиса связи. В сообщении не уточняется количество запущенных спутников.

Компания «Бюро 1440» проводит испытания по созданию спутниковой группировки «Рассвет», которая должна стать российским аналогом системы связи Starlink. В качестве цели проекта заявлено обеспечение широкополосного доступа к сети со скоростью до 1 Гбит/с на абонентский терминал при задержке сигнала до 70 мс.

В конце марта был произведен пуск первой партии из 16 спутников «Бюро 1440». В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил президенту России Владимиру Путину о попытке сорвать запуск спутников и атаке беспилотников на космодром Плесецк. В июне стало известно об утрате одного из аппаратов.

Ожидается, что коммерческий сервис передачи данных на базе низкоорбитальной группировки будет запущен в 2027 году. Первые тесты с клиентами запланированы на 2026 год.

Чтобы сделать возможным глобальное покрытие отечественным сервисом связи в круглосуточном режиме, на орбиту должны быть выведены более 250 устройств. Сообщается, что к 2030 году планируется нарастить группировку до 292 действующих объектов.