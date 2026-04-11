Космодром Плесецк пытались атаковать беспилотниками в день запуска спутников широкополосного доступа в интернет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Когда говорят, что космос вне политики, наши „друзья“ сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий „Роскосмоса“ и космических войск осуществили заданное», — сказал глава госкорпорации.

Баканов назвал запуск отечественных интернет-спутников ярким и долгожданным событием. По его словам, «мы долго ждали разворачивания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи, в любой точке земного шара, конечно же, России».

Путин оценил запуск российских интернет-спутников как «большое событие» с успешным развертыванием низкоорбитальной группировки связи.

Запуск первых 16 интернет-спутников низкоорбитальной широкополосной группировки связи «Рассвет» состоялся 23 марта. Космические аппараты, разработанные российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг), были успешно выведены на орбиту.

Старт коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки, который СМИ называют «аналогом Starlink», намечен на 2027 год. В этом году планируются первые тесты с клиентами. Как ожидается, к 2027 году низкоорбитальная спутниковая группировка будет насчитывать 292 аппарата.