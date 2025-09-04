Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина Наталья получила право обратиться в суд с иском о финансовом обеспечении после развода. В числе заявленных требований фигурируют выплаты, связанные с долей бизнесмена в компании «Норильский никель», пишет Reuters. Состояние Потанина, по данным журнала Forbes, оценивается в $24,2 млрд.

Потанины состояли в браке с 1983 года. Процедуру расторжения брака инициировал Владимир Потанин, подавший заявление на развод в 2013 году. Московский суд, установив фактическое прекращение семейных отношений в 2007 году, официально расторг брак в феврале 2014 года.

Reuters отмечает, что Наталья Потанина заявляет финансовые претензии на половину стоимости бенефициарной доли экс-супруга в «Норникеле». Согласно приведенным данным, Потанин владеет 37% акций компании, чья рыночная капитализация на Московской бирже оценивается примерно в $9 млрд.

При этом, по данным системы СПАРК, через управляющую компанию «Интеррос Инвест» миллиардеру принадлежит около 35% акций ПАО «ГМК «Норильский никель». Это расхождение в процентах может быть связано с различными методами учета конечного бенефициарного владения через сложные корпоративные структуры.

Согласно информации Reuters, в число имущественных требований Натальи Потаниной входят половина всех дивидендных выплат, начисленных Владимиру Потанину с 2014 года, а также право собственности на элитную недвижимость в России, приобретенную в период брака на общую сумму порядка $150 млн.

Как указывает агентство, позиции сторон по вопросу об уже произведенных выплатах кардинально расходятся. Представители Натальи Потаниной утверждают, что по итогам предыдущих судебных разбирательств в России ей было выплачено $41,5 млн. По их оценкам, эта сумма составляет менее 1% от совокупной стоимости активов, нажитых парой за время брака.

Со своей стороны, Владимир Потанин ранее заявлял, что его бывшая супруга получила около $84 млн. Он также опровергал какую-либо связь семьи с Великобританией, что, по-видимому, было связано с вопросами о юрисдикции и активах.

В 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ходатайство Натальи Потаниной о рассмотрении иска к бывшему мужу, мотивируя это отсутствием у заявительницы достаточных правовых связей с юрисдикцией Великобритании.

Однако теперь Апелляционный суд пересмотрел это решение, признав за ней право на подачу иска. Основанием для этого послужили два ключевых обстоятельства: разрыв Потаниной связей с Россией и то, что при разводе она не получила «значительную» часть средств, на которую могла бы претендовать по британским законам.

Как отмечает Bloomberg, до развода семья Потаниных постоянно проживала в России. После расторжения брака Наталья Потанина приобрела недвижимость в лондонском районе Вестминстер.

Представитель интересов Потаниной, адвокат Фрэнсис Хьюз, прокомментировала решение суда, заявив, что ее клиентка осталась очень довольна вынесенным вердиктом. По словам Хьюз, экс-супруга российского миллиардера надеется, что это решение позволит урегулировать дело по существу и завершить его без дальнейших задержек.

По данным агентства, крупнейшая из публично известных выплат при разводе в Великобритании была зафиксирована в 2016 году и составила 450 млн фунтов стерлингов ($605 млн). Эту сумму суд присудил супруге российского миллиардера Фархада Ахмедова. Однако окончательная сумма, о которой стороны договорились позднее, составила менее трети от первоначальных требований.