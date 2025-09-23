21-летнего экс-футболиста лондонского «Арсенала» Билли Вигара ввели в искусственную кому после того, как он получил травму головного мозга во время матча. Об этом в Х пишет «Чичестер Сити», за который сейчас играет форвард.

«Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь», — сказано в сообщении клуба.

В «Чичестер Сити» отметили, что о прогнозах пока говорить рано, и «даже если все сложится хорошо, восстановление будет долгим».

Инцидент с Вигаром произошел 20 сентября во время матча против «Вингейт и Финчли». Спортсмен, пытаясь удержать мяч, врезался головой в бетонную стену.

Mirror пишет, что, когда Вигар скользил к мячу, его тело развернулось на влажной траве, и по инерции он ударился лбом о стену. Матч был немедленно остановлен, на место происшествия вызвали скорую помощь.

Билли Вигар присоединился к «Арсеналу» в 2017 году, когда ему было 14 лет. Он также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».