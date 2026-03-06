Басманный районный суд Москвы отправил под арест продюсера Филиппа Россу, который работал со многими известными артистами. Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нарушении полполавторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ), пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, изначально продюсер проходил по делу как свидетель, однако 5 марта его задержали в качестве подозреваемого, а затем предъявили обвинение. Фигурант вину не признает. Детали уголовного дела пока не разглашаются, известно лишь, что потерпевшим по нему проходит народный артист России Олег Газманов.

Защита Россы настаивала на необоснованности его ареста. Адвокаты Елена Ивашина и Юрий Харькин указали, что их подзащитный имеет постоянное место жительства, ранее не судим и является единственным родителем несовершеннолетней дочери, мать которой умерла.

Кроме того, защитники сообщили, что в феврале 2024 года Росса был награжден медалью МЧС «За спасение на пожаре» за участие в эвакуации людей при пожаре в гостинице в Тольятти.

Адвокаты продюсера также отметили, что инкриминируемое ему деяние относится к предпринимательской сфере, где закон исключает помещение в СИЗО.

В поддержку Россы выступил скрипач и заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты России Петр Лундстрем, поручившийся за него. Однако судья, выслушав стороны, согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться или помешать расследованию.

Филипп Росса — эксперт по авторским правам, который много лет представлял интересы известных артистов. Среди его клиентов — Олег и Родион Газмановы, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и «Хор Турецкого». С Олегом Газмановым Росса работал 14 лет, занимаясь продюсированием, в том числе и клипов на военную тему.

По информации адвокатов, в материалах дела есть соглашение о расторжении договора, подписанное Газмановым 31 января 2024 года. В документе стороны указали на отсутствие взаимных претензий, в том числе финансовых. Претензии к Россе, как утверждают защитники, возникли через несколько месяцев после подписания соглашения.

В 2016 году Росса оказался в центре скандала, связанного с арестом экс-главы Российского авторского общества Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости организации. Президент Федерации интеллектуальной собственности Роман Абрамов тогда заявил о давлении и угрозах со стороны Федотова.

По словам Абрамова, Росса встречался с ним и просил передать режиссеру Никите Михалкову, который с 2009 года является, президентом совета Российского союза правообладателей — организации, которая занималась защитой авторских прав, требование добиться освобождения Федотова, угрожая в противном случае публикацией дискредитирующих материалов. Запись разговора была передана в правоохранительные органы.

Сам Михалков позднее комментировал эту ситуацию и отмечал, что заявления Абрамова отдают запахом «пороха лихих 90-х», и подтвердил, что Росса действительно пытался выйти на него для обсуждения важной темы. Росса в свою очередь утверждал, что контекст его слов был искажен.

Адвокаты настаивают, что события девятилетней давности не связаны с нынешним уголовным преследованием Россы.