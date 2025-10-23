Бывший директор подразделения американской военно-промышленной компании L3Harris Питер Уильямс обвиняется в краже семи коммерческих секретов у двух других компаний с намерением продать их покупателю из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минюста США.

Питеру Уильямсу 39 лет, он является гражданином Австралии и до 21 августа возглавлял Trenchant — структурное подразделение американской военно-промышленной компании L3Harris Technologies, которая была создана в 2019 году, базируется во Флориде и специализируется на электронике и информационных технологиях.

На сайте Trenchant указано, что эта фирма «является мировым авторитетом в области кибервозможностей» и занимается исследованием компьютерных сетей и уязвимостей. «Большая часть нашей работы не является публичной и не публикуется», — подчеркивают в компании.

По данным Министерства юстиции США, Питер Уильямс обвиняется в краже семи коммерческих секретов у двух неустановленных компаний с намерением продать их российскому покупателю. Предполагаемые инциденты, которые вменяют австралийцу, имели место в период с апреля 2022 года по август 2025 года.

29 октября в федеральном суде Вашингтона Уильямсу официально предъявят обвинение. На том же заседании, как следует из судебных документов, он заключит соглашение о признании вины в обмен на смягчение наказания. В Минюсте США добавили, что к Trenchant и L3Harris нет никаких претензий.

Прокуратура требует конфисковать у Уильямса имущество стоимостью $1,3 млн — предполагаемый эквивалент прибыли, которую мужчина якобы получил в результате кражи коммерческих секретов. В документах перечисляются активы обвиняемого — дом, 22 экземпляра люксовых часов и их копии, несколько ювелирных изделий премиум-класса и средства на семи банковских и криптовалютных счетах. Кроме того, при аресте у австралийца были изъяты сумка Louis Vuitton и две куртки Moncler.

Bloomberg отмечает, что подобные Trenchant компании выявляют уязвимости в системах компьютерной безопасности и продают информацию о них. По данным агентства, чаще всего речь идет о так называемых «уязвимостях нулевого дня» — ранее неизвестных, против которых еще на разработаны киберзащитные механизмы. Ущерб от них может достигать миллионов долларов. Информацию о таких уязвимостях зачастую приобретают разведывательные и оборонные ведомства с целью последующего использования в своих целях.