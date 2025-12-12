Центральный районный суд Сочи назначил 10 лет колонии строгого режима бывшему директору местного департамента архитектуры и градостроительства, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Второго фигуранта дела, которого ведомство называет сообщником экс-директора, приговорили к 15 годам строгого режима за посредничество в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК).

Прокуратура не называет имен, но, как пишут СМИ, это бывший главный архитектор Сочи Сергей Добромыслов и его знакомый Алекс Ломакин. Судя по судебной картотеке, обвинительный приговор обоим вынесли 2 декабря, но он еще не вступил в силу.

До 19 декабря стороны могут представить свои возражения, и один из осужденных уже обжаловал приговор в апелляционной инстанции.

Дело поступило в суд в июле 2024 года. По версии обвинения, в 2020-2021 годах Добромыслов при посредничестве Ломакина получил от застройщика более 23 млн рублей за выдачу разрешения на строительство комплекса апартаментов на территории Большого Сочи. Эти деньги были лишь частью взятки, общая сумма которой составляла 65 млн рублей, указывает прокуратура.

Помимо посредничества, Ломакина обвинили в том, что с января 2018 года по сентябрь 2020-го он под видом передачи взятки сочинским чиновникам и силовикам и под предлогом покупки квартиры обманом «похитил денежные средства граждан на общую сумму более 20 млн рублей».

Он также готовился похитить еще более 66 млн рублей, но не смог осуществить замысел по не зависящим от него обстоятельствам, добавило ведомство.

Добромыслов не признал вину, Ломакин — признал частично, говорится в релизе.

Помимо сроков в колонии, фигурантам назначили штрафы по 65 млн рублей и арестовали их имущество. Бывшего главного архитектора Сочи также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 8 лет.

Ужесточили наказание со второго раза

В 2024 году Добромыслов и Ломакин уже были осуждены по этим эпизодам, связанным с согласованием строительства комплекса апартаментов за взятку и похищением у граждан 20 млн рублей. Бывший директор департамента архитектуры тогда получил 6 лет колонии общего режима, его знакомый — 8 лет, сообщала пресс-служба кубанских судов

Как пояснялось в публикации, гендиректор одной из строительных компаний хотел возвести апартаменты на землях лесного фонда в Адлере и попросил Ломакина помочь в согласовании этого проекта. Тогда в сообщении были указаны иные суммы — взятка составляла 75 млн рублей, первая переданная часть — 3,7 млн.

В 2021 году застройщик обратился в правоохранительные органы, и при передаче второй части взятки в размере 20 млн рублей Добромыслов и Ломакин были задержаны.

Что касается похищенных Ломакиным денег, они достались ему по следующей схеме: он предлагал заинтересованным людям содействовать в покупке квартир от застройщика и оформлении земельных участков. Таким образом он получил от них 20 млн рублей, но обещаний не выполнил.

Ломакина тогда осудили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, а Добромыслова — не за получение взятки, а за пособничество при покушении на мошенничество. В 2025 году приговор был отменен, и теперь Центральный районный суд Сочи рассмотрел его заново, пишет «Коммерсантъ».