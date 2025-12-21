Бизнесмен Виктор Аверин, которого считают одним из бывших лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «Солнцевские», утонул вечером 20 декабря при опрокидывании лодки в подмосковном яхт-клубе «Адмирал», сообщает Mash со ссылкой на супругу погибшего. РЕН ТВ утверждает, что на борту было еще несколько человек, но все они спаслись.

По данным Mash, в лодке находились шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Когда судно опрокинулось «во время маневра на льду», все они оказались в воде. Все, кроме Аверина, смогли залезть на борт, а потом вернуться на берег на аэросанях.

Яхт-клуб «Адмирал» расположен в Мытищинском районе Московской области на берегу Клязьминского водохранилища в 7 км от Москвы по Дмитровскому шоссе.

В яхт-клуб вызвали скорую помощь. Трое пострадавших отказались от осмотра, четвертого решили госпитализировать из-за ушибов головы, а пятый получил переохлаждение, но в больницу не поехал.

На поиски Аверина были вызваны водолазы. Через некоторое время они извлекли труп мужчины из воды. Первые сообщения о случившемся появились в телеграм-каналах поздно вечером 20 декабря: в них говорилось, что «тело еще не опознано».

Mash связался со вдовой Аверина, которая подтвердила информацию о его гибели. «Она тяжело переживает произошедшее», — пишет телеграм-канал.

Виктора Аверина (Аверу-старшего) — наряду с Сергеем Михайловым (Михасем) называют одним из основателей Солнцевской ОПГ, возникшей в московском округе Солнцево в начале 1990-х годов и ставшей одной из самых масштабных в СНГ. На момент ее создания Аверин работал официантом в ресторане. В ту же группировку предположительно входил его брат Александр (Авера-младший) — он умер в 2017 году от последствий проблем с печенью и похоронен в подмосковном Переделкино.

«Солнцевских», в частности, подозревали в убийстве журналиста Владислава Листьева в 1995 году. Добытые деньги группировка вкладывала в бизнес и покупку недвижимости, в том числе за границей. По данным СМИ, Виктор Аверин долгое время жил в Австрии и владел объектами недвижимости в нескольких странах (Франции, Чехии, Польше, Таиланде), отелем в Будапеште и рестораном в Вене.

В 2010 году газета «Золотой мустанг» публиковала большое интервью с Авериным, называя его «профессиональным голубеводом и талантливым коневладельцем». В информационной справке о нем говорилось, что он окончил Институт физкультуры и имеет звание мастера спорта по греко-римской борьбе. Издание указывало, что Аверин является (на тот момент) вице-президентом Федерации спортивной борьбы России и президент Федерации спортивной борьбы инвалидов по слуху России. Позже эта газета писала, что у Авериных есть семейный герб с девизом «Честь выше почести».

Кроме того, Аверин являлся президентом клуба спортивного голубеводства «Голубь мира» и держал в Звенигороде питомник породистых голубей, включая спортивных. В интервью бизнесмен рассказывал, что увлекся ими в период проживания в Венгрии. В Сети есть его фото с известным боксером Майком Тайсоном, который приезжал в гости к Аверину и несколько часов провел на голубятне.

В 2012 году Андрей Скоч, которого тогда называли «самым богатым депутатом Госдумы», рассказал Financial Times, что вел с Михайловым и Авериным переговоры о возможной покупке сервисных компаний в аэропорту Внуково, а потом продолжал встречаться с Авериным по «деловым вопросам». «Они были обычными бизнесменами», — заверял депутат.

В 2017 году «Золотой мустанг» выпустил статью в честь 50-летия Аверина. В ней сообщалось: «Виктор Сергеевич помогает Патриархии. При его непосредственном участии было восстановлено несколько храмов около подмосковного Звенигорода. За это меценат был представлен к ордену Благоверного Князя Даниила Московского».

В той же статье упоминались конный клуб Аверина с породистыми рысаками в подмосковном Звенигороде и его семейная резиденция в том же район, неподалеку от Саввино-Сторожевского монастыря.

Аверин и Михайлов основали благотворительный фонд «Участие», который ежегодно устраивал церемонии чествования вдов героев СССР и России. В 2024 году на этом мероприятии выступал детский ансамбль из Солнцево, который поддерживали бизнесмены. Они также профинансировали строительство храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево.