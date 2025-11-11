Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мирный процесс с Азербайджаном нуждается во внешних гарантиях. В интервью армянскому Пятому каналу он заявил, что для обеспечения стабильности необходимо подключить к переговорам крупнейшие мировые державы, в том числе Россию.

По словам Кочаряна, Армения и Азербайджан согласовали в Вашингтоне параметры мирного договора. Однако, как считает бывший президент, в нем отсутствуют механизмы, которые могут обеспечить реальное выполнение договоренностей.

«Наряду с документом, парафированным в Вашингтоне, я бы предложил подписать еще один, который будет содержать систему гарантий. Оптимальным вариантом было бы, чтобы гарантами выступили США, Россия и Китай», — сказал он.

Кочарян подчеркнул, что сегодняшний «мир» держится лишь на политической воле Баку. «Сейчас все зависит от одного человека: если Алиев захочет, чтобы мир был, — он будет. Если не захочет — не будет. Это не мир», — заявил бывший президент.

Речь идет о документе, согласованном в Вашингтоне 8 августа при участии США. В принятой декларации стороны заявили о готовности подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Там же подтверждены планы по открытию транспортного маршрута между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год, а до этого был первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В начале своего правления он заявлял о стремлении развивать отношения с ЕС, однако со временем именно Россия стала ключевым внешнеполитическим партнером страны.