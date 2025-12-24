Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Александру Избенко, ранее занимавшему должность заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступности Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР). Как сообщает «Коммерсант» мужчина признан виновным в присвоении имущества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в период с января 2011 по октябрь 2023 года, последовательно занимая должности от следователя до замруководителя управления ГСУ, он систематически похищал вещественные доказательства и имущество, изъятое в рамках уголовных дел. Деньги и ценности, после официального осмотра, помещались в его рабочий кабинет, где он вскрывал упаковки и присваивал содержимое. Общий размер ущерба превысил 200 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя, приговорил Александра Избенко к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 3 млн рублей. Дополнительно он лишен права в течение трех лет занимать должности, связанные с государственной службой и функциями представителя власти. Бывший следователь лишен звания полковника юстиции и государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Преступления были выявлены в ходе плановой инвентаризации дел и вещественных доказательств, находившихся в его производстве. Осенью 2023 года Избенко уволился из СКР по собственному желанию и уехал в Донбасс, где впоследствии был задержан.

В прошлом он руководил расследованием ряда громких дел, включая крушение самолета Ту-134 под Петрозаводском в 2011 году, гибель главы Total Кристофа де Маржери во Внуково в 2014 году, взрыв Airbus 321 над Синаем и массовое убийство в казанской гимназии в 2021 году.