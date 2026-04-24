Прокуратура Нижегородской области подала в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и аффилированных с ним лиц. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, с сентября 2022 года по сентябрь 2025-го Штокман, занимая должность первого вице-мэра, вопреки требованиям закона управлял коммерческими структурами через доверенных лиц и извлекал из этого выгоду. Связанное с ним юрлицо благодаря использованию его властных полномочий значительно улучшило финансовые показатели и «ежегодно получало многомиллионную прибыль».

Родственники чиновника за тот же период приобрели 10 объектов недвижимости на сумму свыше 60 млн рублей, отмечает прокуратура.

О задержании Штокмана стало известно в январе 2026 года. Как писал «Коммерсантъ», бывшему чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки: по версии следствия, в 2022 году он получил 55 млн рублей за покровительство застройщику, который по муниципальному заказу возводил жилье в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Уголовное дело о взятке и превышении полномочий было возбуждено 25 сентября 2025 года.

В декабре 2025 года был задержан брат бывшего первого вице-мэра — Михаил Штокман, гендиректор бетонного завода «Вектор». Его обвинили в посредничестве при получении взятки. Басманный суд Москвы арестовал его 18 декабря.

В конце января 2026 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Михаила Штокмана на арест. Защитник настаивал на том, что постановление необоснованно и «является копией ходатайства следствия», указывал на отсутствие доказательств осведомленности подзащитного о природе переведенных денег, а довод следствия о возможности побега за рубеж называл несостоятельным, так как загранпаспорт находится у следователя.

Суд отказал в замене ареста на домашний арест или залог, сославшись на тяжесть обвинения и риск давления на участников процесса.