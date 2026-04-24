Минюст России 24 апреля внес в реестр иноагентов трех человек, два проекта и две компании. В список попали: активистка Наталья Касимова* (Гоголева)*, режиссер Юрий Тепляков*, актер и режиссер Юрий Мамин*, проект «Антиимперский блок народов»*, проект «Слова вне себя»*, а также ООО «Яшма»* и ООО «Торговые инвестиции»* — компании принадлежат экс-мэру Плеса Алексею Шевцову*.
Гоголева, по данным Минюста, распространяла материалы иноагентов и организаций из списка нежелательных, а также недостоверную информацию о решениях российских властей.
Мамин, проживающий за рубежом, помимо этого выступал против СВО и участвовал в создании контента иноагентов, в том числе в качестве респондента на их площадках. Телеграм-канал «Ротонда» уточняет, что Мамин родом из Санкт-Петербурга, много лет работал на «Ленфильме».
«Он <…> вел передачу на телеканале 100ТВ и преподавал в петербургских вузах. В 2019 году он переехал в США, а после этого не единожды давал интервью эмигрантским медиа», — отмечается в посте.
Тепляков, также находящийся за пределами России, дополнительно призывал к нарушению территориальной целостности страны, сообщил Минюст.
Проект «Антиимперский блок народов» распространял материалы нежелательных организаций и иноагентов, выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России и отождествлял её с террористической организацией.
Проект «Слова вне себя», владельцем которого является иностранная компания, помимо распространения аналогичных материалов оказывал информационную поддержку лицам, уже включенным в реестр.
Кроме того, в реестр включены ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции» — оба юридических лица учреждены иностранным агентом А.В. Шевцовым. Включение компаний Минюст объяснил необходимостью исполнения требований закона о повышении информационной прозрачности деятельности лиц, связанных с иноагентами.
* внесены Минюстом России в реестр иноагентов