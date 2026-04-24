Турецкие парламентарии законодательно оградили несовершеннолетних младше 15 лет от социальных сетей. Об этом пишет Reuters.

Помимо закона, запрещающего использовать соцсети подросткам, были также введены новые правила регулирования работы цифровых платформ, включая компании, занимающиеся созданием игрового программного обеспечения. Новый законопроект вносит поправки в закон о социальных услугах и другие правовые нормы.

В частности, теперь владельцы платформ будут обязаны вводить меры, направленные на проверку возраста пользователей, платформы с большим числом пользователей должны будут назначить своего представителя в Турции, а игровые платформы будут нести ответственность за классификацию игр на основании возраста пользователей.

О планах представить в парламенте аналогичный законопроект, оговаривающий запрет на использование социальных сетей лицами, не достигшими 16 лет, также заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

«Мы вводим этот закон, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве», — пояснил он.

Норвежский премьер-министр заявил, что «игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть подчинены алгоритмам и экранам» и назвал законодательную инициативу важной мерой по защите цифровой жизни детей.

Сообщается, что закон возложит ответственность за соблюдение закона на технологические компании, однако не уточняется, о каких именно приложениях и сервисах идет речь.

Первой страной, установившей подобные ограничения на законодательном уровне, стала Австралия в декабре 2025 года. В феврале о планах ввести запрет на соцсети для подростков также заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.