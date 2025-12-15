Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пояснил, почему сказал, что Россия — уже не хоккейная держава. Двукратный олимпийский чемпион заявил в интервью программе «Что это было» на RTVI, что Россия потеряла влияние в мировом хоккее.

«Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения [о возвращении на международные соревнования]. Если бы у нас был этот авторитет в этой организации (Международной федерации хоккея на льду. — прим. RTVI), наверное, мы бы по-другому могли себя позиционировать», — сказал Фетисов.

Он отметил, что российские «мегазвезды» играют в Национальной хоккейной лиге.

«У нас с каждым годом всё более и более интересным становится розыгрыш Кубка Гагарина и самой Континентальной хоккейной лиги. У нас есть Молодежная лига, у нас есть Ночная лига, поддержанная президентом, такого турнира нигде в мире нет», — продолжил Фетисов.

По его словам, в России есть проблемы с детским хоккеем, поскольку это слишком дорогой вид спорта для большинства семей.

«Там проблем достаточно, всё остальное работает. Ну, и чего плакаться сегодня? Ну, поехали французы вместо нас — значит, так кому-то нужно было», — заключил Фетисов.

В феврале 2022 года после начала вооруженного конфликта на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила от своих соревнований российскую и белорусскую сборные и клубы.

Российской сборной не будет на зимних Олимпийских играх 2026 года. В июне 2025-го стало известно, что вместо нее поедет французская. Фетисов тогда назвал это неприятной, но ожидаемой новостью.

«Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — сказал депутат.