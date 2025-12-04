Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун сменила украинское гражданство на российское. Об этом спортсменка рассказала газете «Донецкий Кряж» и издаю «Известия». Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт назвал ее поступок «предательством». Депутат Госдумы Дмитрий Свищев убежден, что в нем могут отсутствовать политические мотивы. Что известно — в материале RTVI.

О том, что София Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское, стало известно в начале декабря. Спортсменка рассказала, что ее первые два тренера были из Луганска, вместе с ними она переехала в Киев. После 2014 года девушка начала выступать за украинскую сборную.

Позже ее наставники уехали в Москву и Ростов-на-Дону. В частности, один из ее первых тренеров — Ольга Феоктистова — возглавила сборную России по прыжкам в воду. В то время как специалисты, оставшиеся в Киеве, якобы показывали свою «некомпетентность».

«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — утверждала Лыскун.

Девушка призналась, что спорт стал сказываться на ее эмоциональном состоянии, из-за чего ей пришлось обратиться к психотерапевту. По словам Лыскун, в Киеве тренеры ей не занимались — говорили, что девушка может подготовить себя самостоятельно.

«Были такие моменты: не ходила на тренировки, сидела дома, плакала. И ничем хорошим это не закончилось. В итоге я поняла окончательно: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и вообще всю ситуацию», — поделилась спортсменка.

С августа она вела переговоры о переходе в российскую сборную, в том числе обсуждала это с Ольгой Феоктистовой. Лыскун подчеркнула, что никогда не разрывала связь со своим первым тренером, из-за чего ее критиковали украинские коллеги.

«Было общее собрание — и, конечно, высказывания полетели в мою сторону, потому что никто другой не общается с русскими: ни со спортсменами, ни с тренерами. И вот —предъява: «У нас некоторые спортсмены общаются с русскими тренерами». А я сижу — мне смешно, мне дурно от этого всего», — утверждает Лыскун.

Как отмечает «Донецкий Кряж», девушка пыталась оставаться вне политики. Сама спортсменка отмечала, что никогда не задумывалась о том, в каком государстве выступает, поскольку ей просто нравится вид спорта. Вместе с тем она указала, что ее переезд в Россию связан с различными факторами, некоторые из которых появились еще в детстве. О чем именно идет речь, она не уточнила.

«Просто предательство»

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт в беседе с изданием «Чемпион» назвал поступок Софии Лыскун «предательством». Он отметил, что спортсменке «платили стипендию, организовывали собрания и выезды на соревнования».

«Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев. Что или кто повлиял на ее решение, еще нужно будет выяснить. Она же, наверное, имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но она уехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашим сине-желтым флагом. Просто нет слов», — отметил он.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный убежден, что смена гражданства Лыскун — «спланированный акт дискредитации украинской молодежи, спорта и идеи». Вместе с тем депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Советским спортом» заявил, что этот шаг может быть не связан с политическими причинами.