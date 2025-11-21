Второй Западный окружной военный суд приговорил 42-летнюю россиянку Юлию Лемещенко к 19 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, сообщают прокуратура Москвы и РАПСИ в пятницу, 21 ноября. Женщину, которая с 2014 года постоянно жила на Украине и стала чемпионкой страны по пауэрлифтингу, признали виновной по восьми уголовным статьям, в том числе о госизмене и подготовке теракта.

Согласно сообщению ведомства, 42-летнюю россиянку признали виновным по всем восьми статьям Уголовного кодекса:

госизмена (ст. 275 УК),

участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК),

прохождение обучения для осуществления диверсии (ст. 281.2 УК),

прохождение обучения для осуществления теракта (205.3 УК),

диверсия (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 281 УК),

незаконное изготовление взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1 УК),

незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК),

подготовка к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

По данным суда, Лемещенко на Украине установила связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны, а также с подразделением ВСУ «Легион “Свобода России”»* и проводила с ними переговоры по телефону, обменивалась текстовыми сообщениями и тайно встречалась лично. Как утверждается в материалах дела, тем самым она реализовала преступный умысел, направленный против безопасности России.

Весной 2024 года Лемещенко на территории Киева и Киевской области прошла диверсионно-разведывательную подготовку под руководством украинской разведки и «Легиона “Свобода России”»*, сообщает прокуратура. Ее в том числе обучили обращению со взрывными устройствами и их начинкой «с целью последующего совершения на территории Российской Федерации диверсионно-террористических актов», сказано в публикации.

В ноябре 2024 года Лемещенко приехала в Воронеж, где изготовила несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), которые перевезла в Санкт-Петербург. Впоследствии одно из устройств установили вблизи линий электропередачи (ЛЭП). Лемещенко дистанционно подорвала опоры объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн рублей, говорится в судебных материалах.

Кроме того, осенью 2024 года Лемещенко, находясь в Воронеже, получила задание собрать данные о российском военном и месте его жительства для совершения теракта, для этого она изготовила шесть СВУ, сообщает прокуратура. Как уточняет «Коммерсантъ», речь шла о командире авиабазы полковнике Алексее Лободе.

В феврале 2025 года ФСБ сообщила о задержании Лемещенко в Воронеже.

«Деятельность Лемещенко пресечена в ходе оперативных мероприятий, взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены и изъяты», — пишет прокуратура.

Тогда же ФСБ сообщила о задержании еще трех женщин, подозреваемых в намерении совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны России и устроить диверсии на объектах ТЭК. Помимо Воронежа, задержания прошли в Ростове-на-Дону и Севастополе.

Гособвинение запрашивало для Лемещенко 23 года колонии, пишет РИА Новости. Сама подсудимая заявила, что признает фактическую сторону того, что совершила, но не считает себя виновной. По ее словам, подрывом ЛЭП она хотела вывести из строя завод по производству беспилотников. Говоря о подготовке покушения на полковника Лободу, женщина утверждала, что не собралась его взрывать, но признала, что хотела передать СВУ другим лицам.

Лемещенко также сказала, что стремилась «любым способом помочь Украине», однако не хотела, чтобы ее действия повлекли гибель людей. По данным «Ъ», из СИЗО она просила способствовать ее включению в списки на возможный обмен заключенными и утверждала, что во время следствия получала угрозы убийством.

В 2021 году Лемещенко заняла первое место на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

* запрещенная в России террористическая организация