В Орловской области четыре человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в ночь на пятницу, 29 августа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков. Обломки одного из сбитых дронов повредили многоквартирный дом и хозяйственную постройку в Орле, автомобили, также два частных дома получили повреждения в Орловском муниципальном округе.

«Уточненная информация по ночным вражеским атакам — количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. <…> Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, ситуация под контролем», — написал Клычков утром.

В предыдущем посте в 2:25 ночи губернатор сообщил о повреждении двух зданий в Орле и еще двух — «на территории других муниципалитетов Орловской области». На тот момент было известно об одном пострадавшем, которому оказывали медпомощь.

«На несколько минут включался сигнал ракетной опасности. Наши силы ПВО продолжают дежурство», — написал глава региона. Он напомнил о запрете публиковать фото- и видеоматериалы о работе систем противовоздушной обороны, повреждении гражданский объектов, а также местах дислокации сил и средств Минобороны и правоохранительных органов.

Портал «ОрелТаймс» сообщает, что после ночных атак полиция оцепила бывшее здание часового завода на улице Полесская в центре Орла, где находится его редакция, а также магазины, кафе и бытовые услуги.

«Силовики предполагают, что оцепление будет снято после обеда. Пока наша редакция ушла на удаленную работу», — говорится в материале.

Портал уточняет, что взрывы в ходе атаки беспилотников были слышны в разных частях региона.

Минобороны России отчиталось, что с полуночи до 6 утра 29 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 18 в Брянской области, 10 — над Крымом, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, еще по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил в своем канале, что пострадавших в регионе нет. Тверской канал «Пул69» также написал со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, что нет ни пострадавших, ни разрушений. Об отсутствии ущерба в своих регионах заявили главы Тульской и Рязанской областей Дмитрий Миляев и Павел Малков.