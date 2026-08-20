Почти 250 женщин проходят потерпевшими по делу бывшего сотрудника Министерства культуры Франции Кристиана Негра, который подмешивал своим жертвам в напитки мочегонное средство и вынуждал мочиться в его присутствии. Расследование в отношении экс-чиновника началось еще в 2018 году, но пока так и не дошло до суда, пишет «Би-би-си».

По данным полиции, Негр с 2009 по 2018 год подвергал своих жертв так называемому «химическому подчинению», то есть тайно накачивал их наркотиками, лишая женщин контроля над собственным телом.

Негр, который работал в Минкультуры директором по кадровым вопросам, во время собеседований угощал соискательниц чаем или кофе, куда было подмешано сильное мочегонное средство. Затем он предлагал продолжить беседу на улице и водил женщин по маршрутам вдали от доступных туалетов.

Одна из потерпевших, Мари-Элен Брис, рассказала, что во время такой прогулки почувствовала «непреодолимое» желание помочиться и сильную боль. Негр повел женщину якобы к общественному туалету, однако его там не оказалось.

К тому времени Брис, по ее словам, испытывала такую сильную боль, что начала плакать. В результате ей пришлось облегчиться на улице. Негр предложил прикрыть спутницу курткой и «не отрывал глаз» от девушки в процессе. По словам Брис, с тех пор у нее остались проблемы с мочеиспусканием.

Другая жертва чиновника, Анаис де Вос, во время уличного «собеседования» отказалась помочиться в сомнительном помещении под мостом через Сену, которое указал ей Негр, и дотерпела до кафе.

Однако к тому моменту де Вос, по ее словам, уже настолько ослабла физически, что все-таки обмочилась у дверей туалета. Поскольку на ней в тот день было платье, конфуз удалось скрыть. Француженка рассказывала, что «никогда не чувствовала себя так плохо, как в тот день».

Подозрения в том, что Негр на собеседовании подсыпал ей что-то в кофе, де Вос поначалу отбросила, решив, что подобное невозможно в госучреждении. Однако в 2019 году с ней связались полицейские и сообщили, что ее имя обнаружено в электронной таблице на компьютере Негра наряду с именами других предполагаемых потерпевших.

Документ назывался «Эксперименты П», в нем было указано время прибытия женщин на собеседование, время приема ими мочегонного средства и описания их нижнего белья.

Расследование в отношении Негра началось в 2018 году после того, как коллега застал его за фотографированием ног женщины из-под стола. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в применении наркотиков, вторжении в личную жизнь и сексуальном насилии. Он находится под судебным надзором.

В комментарии газете Libération в 2019 году Негр объяснил свои действия «навязчивым желанием» и пожалел, что «никто не остановил его раньше». Он также утверждал, что подмешал мочегонное только «десяти или двадцати» женщинам и не думал, что средство, которое он испытывал на себе, может вызвать проблемы со здоровьем.

В 2025 году издание Ouest-France сообщило, что уже после предъявления обвинений Негр преподавал в бизнес-школах в Нормандии под псевдонимом Бернар Жанр (фамилия — анаграмма от Негр: Genre ― Nègre).