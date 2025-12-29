В России могут создать Кодекс детства, который будет представлять единую электронную базу со всеми законами о защите несовершеннолетних, сообщил «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в беседе с RTVI отметила, что пока не понимает ни формат, ни содержание этого документа. Кроме того, добавила она, «над всем этим будет стоять Сбербанк», который «отвечает за деньги», а не детей.

О какой инициативе идет речь По словам Румянцева, сейчас нормативные акты, касающиеся защиты несовершеннолетних, рассредоточены по 18 министерствам и ведомствам — например, за детское питание отвечает Минсельхоз, а за детскую одежду — Минпромторг. По его словам, Кодекс детства мог бы стать связующим звеном между Конституцией и ведомственными документами, а также урегулировать дискуссионные темы, включая вопрос о правах плода. Он добавил, что идея уже обсуждалась с Верховным судом и получила поддержку юридического сообщества, а разработку электронной базы Румянцев предложил поручить Сберу. В Минюсте сообщили, что инициатива по созданию Кодекса детства на рассмотрение не поступала.

Останина в беседе с RTVI отметила, что, кроме разговоров о необходимости создания единого кодекса, никаких конкретных действий или документов пока нет, и никакого варианта «детского кодекса» в Госдуму не поступало.

«Я отношусь к идее хорошо. Но электронная версия «детского кодекса» в том варианте, который сейчас комментируют его авторы, означает просто сведение действующих уже нормативных документов в единую электронную базу. Сделать это нетрудно, тем более что это поручается Сбербанку. То есть будет не 18 министерств, ведомств, а над всем этим будет стоять еще Сбербанк. Мне думается, что это не главный институт в России, который отвечает за институт детства. Сбербанк отвечает за деньги, а за детство все-таки должно отвечать специализированное ведомство, которому доверено заниматься воспитанием детей», — подчеркнула она.

Кроме того, парламентарий выразила сомнения в том, что предложенная электронная версия поможет унифицировать региональные различия в поддержке детства или принесет практическую пользу конкретным семьям в отдаленных регионах.

«В 1996 году у нас появился Семейный кодекс, который регулирует все отношения в сфере семьи, и в нем говорится о правах ребенка и родителей. Идея авторов создания “детского кодекса”, мне кажется, хорошая. Но, к великому сожалению, она не позволит унифицировать существующие даже ныне региональные различия в поддержке института детства. Авторы говорят о том, что это позволит унифицировать и понять, в каком регионе какие существуют меры поддержки. На самом деле это не так. И для того, чтобы был единый четкий федеральный кодекс, у нас должен быть орган федеральной власти, который за этот кодекс отвечает», — сказала Останина.

Депутат напомнила, что на текущий момент полномочия по поддержке детства предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

«Можно, конечно, расписать полномочия каждого органа. Но что от предлагаемой электронной версии этого документа получит, к примеру, конкретная семья, проживающая в далекой камчатской деревне? Мне самой хочется понять, что это будет — “детский кодекс”», — сообщила собеседница RTVI.

Останина отметила, что ей куда ближе идея Социального кодекса. Такой документ, добавила она, уже действует в некоторых регионах России, например, в Санкт-Петербурге. В нем, по ее словам, учтены все нормативные акты по поддержке семьи на всех этапах жизни и все меры поддержки подробно прописаны.