Новый год — время радости, веселья и… вечной спешки на кухне. Чтобы не проводить последние часы уходящего года у плиты, многие хозяйки и хозяева планируют праздничное меню заранее. Правильная подготовка помогает встречать праздник спокойно, наслаждаться общением с близкими и не переживать из-за еды.

Салаты и закуски

Многие салаты отлично сохраняют вкус и форму, если приготовить их за день-два до праздника:

Салат оливье — классика новогоднего стола. Подготовьте все ингредиенты заранее, нарежьте овощи и колбасу, смешивайте с майонезом только перед подачей.

Селедка под шубой — удобна тем, что ее можно собрать заранее и хранить в холодильнике до вечера.

Закусочные рулеты и тарталетки — мясные, рыбные или овощные — их легко приготовить заранее и красиво оформить для подачи.

Горячие блюда

Даже горячие блюда можно частично подготовить заранее:

Запеканки и мясо в духовке — нарежьте и замаринуйте мясо, подготовьте овощи. Утром 31 декабря останется только поставить блюдо в духовку.

Фаршированные овощи — перцы, кабачки или помидоры можно нафаршировать за день до праздника и запечь в последний момент.

Десерты

Сладости — идеальная категория для предварительной подготовки:

Торты и пирожные — большинство тортов, печенья и пирожных можно сделать за 1—3 дня до праздника.

Желе и муссы — застывают в холодильнике, отлично держат форму и радуют глаз.

Фрукты и компоты — нарезанные фрукты, цукаты и компоты можно подготовить заранее, оставив свежесть вкуса.

Напитки

Не забудьте про праздничные напитки:

Соки, морсы и лимонады можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.



Глинтвейн или пунш — отлично настаиваются за несколько часов или даже за ночь.

Советы для экономии времени

Планируйте меню заранее — составьте список блюд, рассчитав порции на всех гостей. Разделяйте подготовку по дням — салаты, нарезку и десерты готовьте заранее, горячие блюда — утром 31 декабря. Используйте удобную упаковку — пищевые контейнеры и формы помогут хранить заготовки и сэкономят место в холодильнике.

Заранее подготовленная еда позволяет не спешить, наслаждаться компанией друзей и семьи и провести Новый год с радостью, а не с кастрюлями в руках. Даже простая организация и немного планирования сделают праздник максимально комфортным и вкусным.