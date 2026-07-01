Цены на золото за последний год, в частности — из-за войны на Ближнем Востоке, оказались крайне нестабильны: то стремительный рост, то резкое падение. Что будет дальше с рынком золота и стоит ли инвестировать в этот драгметалл, рассказал RTVI аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Почему упали цены на золото

Как правило, во время острых конфликтов, таких как недавняя война на Ближнем Востоке, золото обычно дорожает, объяснил Дмитрий Голубовский. Но когда эти риски уже учтены рынком, инвесторы начинают больше следить за решениями Федеральной резервной системы. Если ожидается повышение ставок, доллар становится привлекательнее золота. Во время политических кризисов участникам рынка, в первую очередь, нужны наличные доллары для расчетов и выполнения своих обязательств.

«Cash is king», — вспомнил известную пословицу эксперт.

Поэтому в краткосрочной перспективе деньги начинают перетекать из золота в доллар.

Будут ли цены на золото падать дальше

«Золото еще возьмет свое, отыгрывая ту инфляционную волну, которую нагнали ближневосточные события. Но перед этим оно еще может терять в цене», — предположил аналитик.

По словам собеседника RTVI, цена на золото находится в районе $3,9-4 тыс. за тройскую унцию (это основная единица измерения массы драгоценных металлов). Но она может опуститься и ниже этого уровня, достигнув показателя в $3,5-3,3 тыс.

Однако долгосрочный тренд остается в силе, и после коррекции золото, вероятно, вернется к отметке в $4,5 тыс. или даже выше. Исторически после сильного роста золото часто корректируется примерно на 40%, а затем увеличение стоимости возобновляется.

Чего ждать на рынке драгметалла

В беседе с RTVI Дмитрий Голубовский спрогнозировал три сценария того, что будет с рынком золота.

«Наиболее вероятно, даю на это 65%, что золото развернется от уровней $3,9 тыс.», — допустил эксперт.

Вероятность снижения цены на золото до $3,7 тыс. составляет 25%, еще 10% Дмитрий Голубовский отводит сценарию более глубокого падения.

Однако аналитик уверен, что рынок золота все же стабилизируется.

«В любом случае я даю близкую к 100% вероятность того, что золото вернется на те уровни, где оно сейчас находится, в случае если оно начнет дешеветь на горизонте 1,5-2 лет», — предположил собеседник RTVI.

Нужно ли инвестировать в золото

«Одним из признаков привлекательности золота это то, что оно торгуется на 10% ниже 200-дневной скользящей средней (средняя цена актива за последние 200 торговых дней. — Прим. RTVI)», — объяснил Дмитрий Голубовский.

Такая цена традиционно считается благоприятной для покупок — в большинстве случаев подобные сделки приносили прибыль уже в среднесрочной перспективе, отметил эксперт.

Когда золото торговалось выше $5 тыс., то спрос со стороны центральных банков заметно снизился, в частности, Китай временно приостановил закупки. Но после коррекции ситуация изменилась — Китай сейчас вновь активно наращивает золотые резервы. Это подтверждается и статистикой лондонского рынка: экспорт золота из Великобритании растет, что свидетельствует об увеличении спроса.

«Так что покупайте золото. Сейчас очень хорошие уровни для того, чтобы приглядываться к этому рынку», — заключил Дмитрий Голубовский.