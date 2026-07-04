Пришла пора защищать цифровые права граждан: сегодня они становятся такими же базовыми, как социальные и трудовые, заявил RTVI депутат Госдумы Дмитрий Гусев в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия».

«Наша цель — гарантировать цифровые права граждан. Цифровая среда должна быть безопасной, российской, доступной и справедливой. Человек в интернете должен быть защищен не слабее, чем человек в обычной офлайн-жизни», — сказал Гусев.

Цифровые права — это право человека оставаться на связи, быть защищенным, иметь доступ к важным сервисам и не зависеть от решений иностранных корпораций, дал он определение.

По мнению депутата, в вопросах гарантии цифровых прав самое важное — это цифровой суверенитет и свобода доступа к собственной информации.

«Мы видим, как зарубежные платформы и сервисы в любой момент могут ограничить доступ, заблокировать каналы коммуникации, отключить российские ресурсы, попытаться отрезать людей от привычных способов общения. Это уже не просто бизнес-решения отдельных компаний, а часть информационного давления. Поэтому у России должны быть свои устойчивые цифровые сервисы, инфраструктура и правила, которые защищают граждан», — отметил парламентарий.

Все, что гарантировано человеку в обычной жизни, должно быть гарантировано и в цифровой среде, считает он.

«Если человек имеет право на защиту персональных данных, на безопасное общение, на доступ к социально значимым услугам, на честные правила торговли и финансовых операций, то эти права не должны исчезать только потому, что он находится в интернете», — сказал собеседник RTVI.

Гусев также заявил, что «безопасность не должна превращаться в изоляцию».

«Да, государство обязано реагировать на угрозы, кибератаки, мошенничество, внешнее давление. Но даже в условиях ограничений у людей должен сохраняться доступ к действительно важным сервисам: госуслугам, медицине, банкам, навигации, социальным и правовым ресурсам, каналам помощи. Нельзя допускать, чтобы обычный человек из-за технических или политических ограничений оставался без возможности решить жизненно важный вопрос», — продолжил депутат Госдумы.

Интернет уже стал «рабочим местом», в этой связи важно не дать людям и малому бизнесу исчезнуть из цифровой экономики, заявил парламентарий.

«Сегодня для предпринимателя, самозанятого, небольшой пекарни, кафе, службы доставки, юриста, мастера, волонтерской организации интернет — это не роскошь, а рабочее место. Если человек работает легально, оказывает услуги, платит налоги, помогает людям, он не должен в один момент оказаться отрезанным от клиентов и коммуникации», — отметил депутат.

На фоне усиления мер безопасности в России начали внедрять так называемые белые списки — перечни сайтов, приложений и сервисов, продолжающих работать во время отключений мобильного интернета, например во время атак беспилотников. Первую версию белого списка Минцифры опубликовало в сентябре, после чего перечень регулярно обновляется.