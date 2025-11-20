Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране. В беседе с RTVI депутат отметила, что цены на рынке «запредельные», а эта мера может помочь семьям.

«Думаю, что это вполне реально [реализация инициативы], потому что семейная ипотека показала, что она очень востребована нашими российскими семьями», — сообщила Останина.

Она отметила, что сейчас действуют территориальные ограничения при покупке жилья на вторичном рынке, и такая возможность есть лишь в 901 населенном пункте. Парламентарий уточнила, что в этой ситуации Минфин должен самостоятельно определиться с территориями, где есть вторичное жилье, но не ведется новое строительство.

В качестве примера Останина привела Тыву, где они помогали детям-сиротам. Там, по ее словам, «вообще нет нового жилищного строительства».

«Надо посмотреть и дополнить список теми территориями, которых еще нет в перечне, определенном Минфином. Думаю, что это будет хорошим подспорьем. Абсолютно обязательно [это сделать] там, где нет новостройки, и там, где есть вторичное жилье. Даже новостройки — цены запредельные! Поэтому надо дать право нашим семьям приобретать жилье по льготной ипотеке на вторичном рынке», — заключила она.

Семейная ипотека — самая популярная льготная программа в России, ее ставка — 6% годовых. Она была введена в 2018 году и продлена до 2030 года. Программа доступна гражданам от 21 года, если в семье есть хотя бы один ребенок младше 6 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 18 лет. В городах с населением до 50 тыс. человек требуется минимум двое детей до 17 лет.

С 1 апреля 2025 года льготу распространили на вторичное жилье, но только в небольших городах с низкими объемами строительства, где за год возводят не более двух домов (всего — 901 населенный пункт).