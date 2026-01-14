В декабре 2025 года Польша едва избежала блэкаута, столкнувшись с «самой серьезной атакой» на свой энергетический сектор. Об этом в эфире RMF FM заявил польский вице-премьер, министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

«Польша тогда столкнулась с самой серьезной атакой на энергетическую инфраструктуру, целью которой было отключение электричества гражданам в конце декабря. Мы имели дело с саботажем со стороны России. <…> Цифровые танки уже здесь. Мы были близки к блэкауту», — сказал он.

По мнению Гавковского, в данном случае польская сторона имеет дело «с российским саботажем, призванным дестабилизировать ситуацию в Польше». По его словам, «нужно называть вещи своими именами».

При этом он уточнил, что у республики «хорошо подготовленные институты» и «нет необходимости паниковать».

Ранее польский министр энергетики Милош Мотыка подтвердил, что в последние дни 2025 года была предотвращена кибератака на несколько объектов энергоструктуры республики. По его словам, что одной из целей была ТЭЦ, а также разные источники возобновляемой энергии по всей стране. Министр добавил, что дело было передано в Агентство внутренней безопасности, проводится проверка.

В ноябре 2025 года польские власти обвинили российские спецслужбы в организации диверсии на железной дороге, ведущей к украинской границе.

Представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский назвал происшествие терактом, инициированным «спецслужбами с Востока», и заявил, что власти собирают доказательства.

Повреждение путей на участке Варшава — Люблин было обнаружено 16 ноября. На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что железнодорожное полотно повреждено в результате подрыва взрывчатого вещества.

18 ноября Туск объявил о причастности к диверсии двух граждан Украины, которые, по утверждению польской стороны, сотрудничают с российской разведкой. Один из них ранее жил в Донбассе, другой был судим на Украине за диверсии.

По словам Туска, мужчины прибыли в республику из Беларуси, а после подрыва покинули страну через пункт пропуска «Брест — Тересполь» на белорусско-польской границе.

В Кремле ранее называли «голословными» обвинения о якобы подготовке Россией диверсий в Европе.