Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Российскую премьер-лигу с 25-летием. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

Дегтярёв обратился к президенту РПЛ Александру Алаеву, руководству лиги, игрокам и тренерам. Футбол министр назвал самым массовым видом спорта в стране и напомнил о вложениях в детско-юношеский футбол.

Дегтярёв привёл статистику посещаемости: в сезоне 2025/2026 матчи РПЛ посетили более 3,27 млн зрителей. Это примерно на 12,6% больше, чем сезоном ранее, когда стадионы РПЛ посетили около 2,9 млн человек.

Министр пожелал лиге дальнейшего развития и роста, честной конкуренции и новых возможностей для российских футболистов.