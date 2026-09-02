Несколько демократов в Конгрессе США призвали президента Дональда Трампа не дожидаться принятия законопроекта о новых пошлинах и уже сейчас усилить санкционное давление на Россию. По их мнению, у главы Белого дома достаточно полномочий, чтобы ограничить частных лиц, компании и суда, которые помогают Москве обходить действующие санкции и получать критически важные технологии.

Авторы заявления считают, что Конгрессу не нужно дополнительно наделять президента правом вводить новые тарифы — санкции против структур, поддерживающих российскую военную экономику, можно вводить уже сегодня. Задержка, по их словам, снижает эффективность ограничений, пока Кремль продолжает расширять схемы закупки иностранных технологий и финансирования.

Заявление подписали сенаторы Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Рон Уайден (Орегон), а также члены Палаты представителей Грегори Микс (Нью-Йорк), Дон Бейер (Вирджиния) и Ричард Нил, накануне победивший на праймериз в Массачусетсе.

Микс заявил изданию The Hill, что Трамп не воспринимает поддержку Украины всерьез. Как аргумент он привел визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, участие Антона Силуанова во встрече министров финансов G20 в Ашвилле и отказ администрации осудить российские удары по Украине.

При этом часть демократов, включая Микса, выступает против самого законопроекта об антироссийских санкциях — документа, который изначально готовили покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль и который теперь называют именем Грэма. Их беспокоит, что закон расширит полномочия Трампа по введению пошлин.

«Я не собираюсь просто так наделять президента полномочиями, которых у него нет. Потому что при каждой возможности он пытается обойти пошлины по отношению к России», — заявил Микс.

В феврале Верховный суд признал незаконными масштабные торговые пошлины, которые Трамп ввел на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Возможность вводить тарифы на основании других полномочий у президента при этом сохранилась.

Как пишет The Hill, рассмотрение законопроекта Грэма в Палате представителей откладывается. Республиканец от Небраски Дон Бэкон рассказал изданию, что документ вынесут на голосование не раньше 14 сентября — после недельного перерыва конгрессменов на День труда. По его оценке, оставшегося времени хватит, чтобы убедить колеблющихся парламентариев.

«Сенат принял этот законопроект 86 голосами против 11, поэтому трудно поверить, что он встречает сопротивление. Это возможность для Конгресса занять твердую позицию, и было бы неправильно делать совершенство врагом хорошего», — сказал Бэкон.

Он признал, что часть республиканцев занимает мягкую позицию по России, но основную ответственность за затягивание возложил на демократов — по его словам, некоторых из них останавливает не суть законопроекта, а личность Трампа и недоверие к тому, как он распорядится новыми полномочиями.

Демократ от Калифорнии Брэд Шерман объяснил The Hill: «Если бы у нас был хоть сколько-нибудь здравомыслящий президент, я бы поддержал этот законопроект. Но я не могу закрывать глаза на того, кто находится в Белом доме».

Законопроект предусматривает пошлины в 500% на импорт из России и тарифы до 100% против торговых партнеров РФ в нефтегазовой сфере — их смогут применить к пяти крупнейшим покупателям российских нефти и газа. Для стран, где доля российского газа в импорте меньше 15% и продолжает снижаться, предусмотрены исключения.

По данным The Hill, на этой неделе с конгрессменами планировал встретиться уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк — он добивается принятия документа в нижней палате.

Сенат принял законопроект в начале августа; против проголосовали 11 парламентариев — республиканец Рэнд Пол (Кентукки), девять демократов, включая Уоррен и Уайдена, и независимый сенатор Берни Сандерс (Вермонт), формирующий блок с демократами.