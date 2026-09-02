Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II у границ Калининградской области мог выполнять задачу по сбору информации о российских военных объектах. Таким мнением поделился в разговоре с «Абзацем» эксперт Юрий Кнутов.

В частности, речь, по словам собеседника портала, может идти о сборе данных о расположении систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, пунктов управления штабов и средств связи. Помимо этого, самолет мог заниматься записью переговоров с целью дальнейшей расшифровки, предположил Кнутов эксперт.

В случае подтверждения этих версий можно будет утверждать о том, что Североатлантический альянс всерьез ведет подготовку к потенциальному противостоянию с Россией, включая возможность захвата Калининградской области.

2 сентября ТАСС сообщил со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, что самолет-разведчик НАТО на протяжении двух дней находился в воздухе над Балтийским морем и курсировал вокруг Калининградской области в пространстве над Польшей и Литвой, а также секторе над нейтральными водами Балтики.

По словам собеседника агентства, Bombardier Artemis II вылетел с аэродрома в румынской Констанце, где находится база его постоянно месторасположения, и был замечен на высоте около 11 км в коридорах, предназначенных для гражданской авиации. Перед этим самолет совершал полет над странами Балтии. Как утверждается, он развернулся в районе побережья Финского залива, не приближаясь к границам России и Белоруссии.

Летом самолет Bombardier Artemis II был неоднократно замечен как в районе Балтийского моря, так и в воздухе над нейтральными водами Черного моря, добавил собеседник ТАСС.