Совет директоров холдинга «Вертолеты России» назначил Петра Мотренко временно исполняющим обязанности генерального директора. Ранее он возглавлял входящее в холдинг ПАО «Роствертол».

Нового руководителя представил коллективу генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. На совещании, посвященном плановым кадровым изменениям в отрасли, объявили о переходе прежнего гендиректора холдинга Николая Колесова в госкорпорацию.

«Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли», — сказал Чемезов.

Мотренко работает в вертолетостроении 46 лет. В отрасль он пришел в 1980 году, начав карьеру в Ростовском вертолетном производственном комплексе (сегодня — ПАО «Роствертол»), а с 2014 года возглавил это предприятие.

Под его руководством завод модернизировал производство, расширил модельный ряд и освоил выпуск новых машин, включая тяжелый транспортный Ми-26Т2В. Предприятие выполняло гособоронзаказ и укрепило позиции России на мировом рынке вертолетостроения. При Мотренко «Роствертол» вошел в число лидеров по уровню социальных программ для сотрудников.