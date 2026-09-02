При заражении гонконгским или свиным гриппом все органы больного могут подвергнуться тяжелому поражению. Об этом рассказала «Абзацу» врач-инфекционист Елена Мескина.

Она уточнила, что тяжелое течение гриппа может привести к воспалению сердечной мышцы, печени, почек и центральной нервной системы. Наиболее опасной считается сепсисоподобная форма болезни, отметила Мескина. В этом случае поражение охватывает весь организм, а вирус провоцирует присоединение вторичных бактериальных инфекций, результатом чего становится тяжелейшая пневмония.

Врач пояснила, что гонконгский и свиной грипп отличаются способностью к постоянным мутациям. Из-за этого иммунная система может не распознать вирус и риски заражения возрастают.

Издание называет полиорганное поражение и сепсис редким сценарием развития гриппа. Существенными факторами для него выступают наличие сопутствующих патологий или выраженного иммунодефицита.

По словам Мескиной, главным методом профилактики, способным уберечь от смертельного исхода и опасного развития заболевания, остается ежегодная вакцинация перед началом сезона. Мескина обратила внимание, что сама по себе вакцина не дает стопроцентной защиты от болезни, однако позволяет перенести ее значительно легче.

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и обобщенного исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine, основная доля случаев ограничивается поражением верхних дыхательных путей и заканчивается полным выздоровлением.