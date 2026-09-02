Следствие оценило ущерб, нанесенный в рамках дела основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, на сумму более 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Защита предложила внести залог на указанную сумму за предпринимателя, обвиняемого в растрате и мошенничестве при поставках дронов, но получила отказ.

Кустов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Адвокаты заявили, что компания ООО «Транспорт будущего», которая выступала производителем дронов, уже направила в Минпромторг более 88 млн рублей и предоставила гарантию о возможности возврата Минобороны свыше 3 млрд рублей.

Адвокат Кустова также попросил приобщить к материалам дела доказательства наличия у него нескольких заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей, пишет РБК. Представитель прокуратуры выступил против удовлетворения соответствующего ходатайства.

«Я был бы рад под домашний арест, но — как решите», — сказал Кустов во время рассмотрения его просьбы.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу, признал арест миллиардера законным и отказал в просьбе отпустить его из СИЗО.

В конце июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест Кустова, генерального директора «Эфко» Евгения Ляшенко, замдиректора по развитию ГК Екатерину Кустову (невестка Валерия Кустова), директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева. По данным СМИ, они проходят обвиняемыми по делу о махинациях при производстве гражданских беспилотников. Помимо топ-менеджеров «Эфко» под стражу также была отправлена замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Предварительно, речь идет о растрате на 88,4 млн рублей и мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 3 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) при получении субсидий от Минпромторга и поставках дронов для Минобороны в рамках национального проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».Фигуранты дела отрицают свою причастность к преступлениям.

В рамках этого расследования в мае был арестован генеральный директор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.