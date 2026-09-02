ВСУ потеряли более роты живой силы в Червоной Кринице: российские штурмовики рассказали подробности освобождения запорожского села.

Как сообщили в Министерстве обороны, в течение минувших суток подразделениями группировки войск «Восток» уничтожены 14 групп усиления противника, 2 БТР, бронемашина и 17 единиц автомобильной техники. В то же время стало известно и о том, что штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», развивая наступление, взяли под контроль крупный район обороны противника, включая населенный пункт Червоная Криница Запорожской области.

«В результате боев потери противника составили свыше роты личного состава. Под контроль группировки „Восток“ перешли около 100 строений и более 15 квадратных километров территории. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“», — пояснил командир мотострелкового взвода с позывным «Рысь».

Он рассказал о вооружении иностранного производства, захваченном во время выполнения боевой задачи.

«Как правило, это стрелковое автоматическое оружие производства стран НАТО. Немало гранат оборонительного и наступательного действия. Желая остановить наши ударные дроны „Герань“, они используют натовские ПЗРК. Кроме того, до сих пор применяют ПТУР „Javelin“. Их остается немного, но отдельные экземпляры попадаются», — уточнил командир.

В свою очередь, штурмовик с позывным «Хип» рассказал о выполнении поставленной задачи и захвате опорного пункта противника.

«Командир поставил нам задачу взять один из многих опорных пунктов. Когда мы начинали его обстреливать, противник сразу открывал ответный огонь, прилетали дроны. Однако нам удалось подойти к одной из позиций на расстояние, которое позволило закидать их гранатами. После мы провели зачистку, прострелив все позиции и окопные ходы. Нам помогла маскировка. Надели на себя специальные пончо. В ночное время суток эта экипировка скрывает тепло, и дроны тебя не видят. Так и подошли к ним», — рассказал «Хип».

Его коллега, штурмовик с позывным «Испанец», обратил внимание на то, что одолеть врага нашим парням помогли ювелирные удары артиллерии и поддержка расчетов беспилотников.

«Был один опорный пункт ВСУ, который располагался на холме. Ширина его была порядка 20 метров, а длина — метров 80. Было там порядочно огневых точек, которые вели по нам перекрестный огонь. После того как поработала наша артиллерия, точечно отработали ударные дроны. Мы их не спеша и без потерь взяли», — подытожил боец.

По оценкам командования, освобождение Червоной Криницы позволило подразделениям группировки «Восток» нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении.

Между тем эксперты считают, что установление контроля над населенным пунктом создает условия для дальнейшего развития наступления, усиления давления на позиции ВСУ и продвижения подразделений группировки «Восток» в Запорожской области в сторону Новониколаевки — важного узла снабжения ВСУ на Запорожском направлении. Через поселок проходит трасса Н-15, по которой противник перебрасывает резервы и грузы к позициям вдоль Верхней Терсы. Выход к Новониколаевке позволит российской армии осложнить украинской группировке маневр и расширить фронт давления на ее оборону вдоль реки. Параллельно наши войска продолжают бить по складам и промышленным объектам, используемым ВСУ.