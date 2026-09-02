Германо-российское соглашение, которое регулирует работу «Русского дома» в Берлине, вступит в силу к концу июня 2027 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Денонсация договора о деятельности Русского дома» в Берлине будет осуществлена в соответствии с соответствующими положениями договора и нормами международного права. Министр иностранных дел Вадефуль заявил, что денонсация вступит в силу к концу июня 2027 года. Дальнейшие детали в настоящий момент согласовываются, о них будет объявлено позже», — сообщили в посольстве ФРГ в ответ на запрос RTVI.

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