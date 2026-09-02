Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем намерен снова внести в парламент законопроект, который меняет порядок уголовного и гражданского преследования по делам, связанным с конфликтом в Северной Ирландии в период так называемой «Смуты» (The Troubles). Документ отменяет часть ограничений на возобновление таких расследований. Критики опасаются, что это откроет дорогу новым делам против бывших военнослужащих за действия, совершенные десятилетия назад, пишет The Telegraph.

Что такое «Смута»

Так называют почти тридцатилетний конфликт в Северной Ирландии между протестантами-юнионистами, выступавшими за сохранение региона в составе Великобритании, и католиками-националистами, добивавшимися воссоединения с Ирландией. Конфликт длился с конца 1960-х до 1998 года и унес жизни более 3500 человек. Завершило его Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы), подписанное 10 апреля 1998 года и закрепившее раздел власти между общинами.

«Большая ошибка»

Бывший начальник Генерального штаба британской армии (2006—2009) генерал лорд Ричард Даннатт назвал возвращение законопроекта серьезной ошибкой. По его оценке, речь идет не только о военнослужащих спецподразделений — потенциально под угрозой расследований могут оказаться около 300 тысяч человек, служивших в Северной Ирландии в период конфликта. Даннатт считает, что неопределенность вокруг возможных судебных разбирательств бьет по моральному духу ветеранов и действующих военных и отталкивает молодых людей от службы.

Отставной маршал авиации Эд Стрингер призвал премьера отказаться от законопроекта, указав, что в нынешней напряженной международной обстановке государству особенно важно не подрывать доверие военнослужащих и не создавать у них ощущение правовой незащищенности. Стрингер участвовал в подготовке доклада аналитического центра Policy Exchange о наследии конфликта в Северной Ирландии — его авторы указывают, что к событиям многолетней давности может быть применена современная система стандартов защиты прав человека, что грозит военным новыми разбирательствами.

Проблемы с набором в SAS

Бывший командир 22-го полка Специальной авиационной службы (SAS) бригадир Эд Батлер заявил, что продолжающиеся расследования и судебные разбирательства против военных уже сказываются на наборе новобранцев: ему известны случаи, когда кандидаты отказывались от отбора в SAS, опасаясь последствий службы. При этом сам Батлер уточнил, что эти случаи не подкреплены статистикой падения общего набора в спецподразделения. Он также обвинил правительство в недостаточной защите военнослужащих, что, по его словам, подрывает доверие между армией и государством.

Реакция справа

Британский правый политик Ник Гриффин заявил RTVI, что законопроект не случайно открывает путь к преследованию пожилых ветеранов.

«Это преднамеренная уступка левым депутатам и активистам Лейбористской партии. Эти люди питают глубоко укоренившуюся неприязнь ко всему военному, поэтому очень недовольны растущими разговорами об увеличении расходов на оборону и восстановлении воинской повинности. Изменение закона позволяет адвокатам их старых знакомых из ИРА и Шинн Фейн преследовать стариков-ветеранов вплоть до тюремного заключения», — сказал Гриффин.

По его словам, законопроект не пользуется поддержкой в британском обществе.

На фоне спора об оборонных расходах

Дискуссия вокруг законопроекта разворачивается параллельно со спором о финансировании армии. Правительство подтвердило долгосрочную цель довести расходы на оборону до 3% ВВП, но конкретный график их роста остается предметом бюджетных переговоров. Бёрнем в первые недели на посту премьера уже подтверждал необходимость дальнейшего роста оборонных расходов — источники финансирования этих планов правительству еще предстоит определить.

Таким образом, законопроект о «Смуте» становится для кабинета Бёрнема не только правовым, но и политическим вопросом, обостряя спор о том, как относиться к ветеранам, кто несет ответственность за события прошлого и что ждет британскую армию дальше.