4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Эта дата неразрывно связана с одним из самых драматичных и героических эпизодов в истории Русского государства начала XVII века — освобождением Москвы от польско‑литовских интервентов.

Как всё началось

В эпоху Смуты, когда пресеклась династия Рюриковичей и страна погрузилась в хаос, на помощь пришёл духовный стержень народа. В 1579 году в Казани после страшного пожара девятилетней девочке Матрене явилась Богородица и указала место, где скрыта икона. На пепелище нашли совершенно неповрежденный образ — так произошло обретение Казанской иконы.

Уже к началу XVII века икона стала почитаться как заступница Русской земли. Когда в 1610 году польские войска вошли в Москву, а власть в столице оказалась в руках Семибоярщины, голос церкви прозвучал особенно ясно. Патриарх Гермоген, находясь под стражей, рассылал грамоты с призывом встать на защиту веры и Отечества.

Ополчение и чудотворный образ

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин начал собирать народное ополчение. Его призыв подхватили тысячи: посадские люди, казаки, дворяне, крестьяне. Во главе войска встал князь Дмитрий Пожарский — опытный военачальник, известный честностью и верностью долгу.

Важнейшим духовным символом ополчения стал список (копия) Казанской иконы Божией Матери. Образ взяли с собой в поход как знак небесного покровительства. Перед решающими боями воины молились перед иконой, прося защиты и победы.

Путь к освобождению

Лето 1612 года: ополчение подошло к Москве и вступило в тяжёлые бои с войсками гетмана Ходкевича, пытавшимися прорваться к польскому гарнизону в Кремле.

4 ноября (22 октября по старому стилю): ополчение штурмом взяло Китай‑город — ключевой укреплённый район рядом с Кремлём.

Вскоре после этого: польский гарнизон в Кремле капитулировал. Москва была освобождена.

Победа стала поворотной точкой: она положила конец иностранной оккупации столицы и создала условия для преодоления Смуты. В феврале 1613 года Земский собор избрал на царство Михаила Романова, положив начало новой династии.

Рождение праздника

В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ: 22 октября (по старому стилю) отныне отмечается как день благодарности Пресвятой Богородице за избавление Москвы и России от интервентов. В честь чудотворного образа на Красной площади князь Пожарский на собственные средства возвел Казанский собор.

Как праздновали в Русском государстве

Накануне: в храмах совершалось всенощное бдение в голубых облачениях — цвет, посвящённый Богородице.

В день праздника: торжественные литургии, чтение акафистов (хвалебных песнопений) перед иконой, крестные ходы вокруг храмов, посвящённых Богородице.

Благословение молодых: Казанскую икону почитали как главную венчальную; в этот день часто благословляли новобрачных и дарили копии образа на венчание.

Милосердие: принято было помогать нуждающимся, делать пожертвования, кормить нищих.

Народные приметы: день считали рубежом между осенью и зимой («До Казанской — не зима, с Казанской — не осень»). К этому времени завершали полевые работы и производили расчеты по договорам.

Так, день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября — это не просто календарная отметка, а живой символ того, как молитва, мужество и единство способны преодолеть даже самые мрачные испытания.