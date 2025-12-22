Объем денежных переводов между Азербайджаном и Россией за январь—сентябрь 2025 года заметно снизился. Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

По информации регулятора, физические лица перевели из Азербайджана в Россию $34,289 млн, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля переводов в Россию в общем объеме трансграничных переводов сократилась с 10,8% до 9,5%.

В то же время объем переводов из России в Азербайджан за девять месяцев составил $343,888 млн, что на 16,3% ниже показателя годом ранее. Их доля в общем объеме поступлений уменьшилась с 48,4% до 40,5%.

В целом за январь—сентябрь 2025 года в Азербайджан из-за рубежа поступило $849,9 млн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом объем переводов из Азербайджана в другие страны снизился на 11,5% — до $361,4 млн.