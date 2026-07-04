Депутат Госдумы Михаил Делягин (фракция «Справедливая Россия») потребовал разъяснить, является ли позицией партии заявление зампреда думского комитета по информполитике Олега Матвейчева о том, что голосование против «Единой России» на выборах в Госдуму равносильно поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Официальное обращение на имя председателя «Единой России» Дмитрия Медведева есть в распоряжении RTVI.

В письме Делягин указывает, что заявление Матвейчева вызвало широкий резонанс среди избирателей — в том числе среди сторонников и даже членов «Единой России», которые обращались к Делягину за комментариями. Депутат просит партию сообщить, отражает ли высказывание Матвейчева его личное мнение или официальную позицию «Единой России».

Если партия не разделяет эту точку зрения, Делягин просит дать содержательную оценку заявлению. «В частности, согласны ли Вы (и согласна ли партия «Единая Россия») с мнением избирателей, которые сочли высказывание О.Н.Матвейчева клеветническим и оскорбительным, подрывающим основы парламентаризма в России и, соответственно, подрывающим основы государственного строя? Если не согласны, то как именно Вы и партия оцениваете это заявление?» — говорится в обращении.

Отдельным пунктом депутат интересуется, планирует ли партия какие-либо меры в отношении Матвейчева.

«Прошу сообщить, предполагает ли партия «Единая Россия» предпринимать в связи с очередным высказыванием О.Н.Матвейчева какие-либо действия в его отношении (наградить, поощрить, ввести в руководящие органы или, напротив, выразить порицание)», — пишет он.

Запрос последовал на фоне заявления, которое Олег Матвейчев сделал в колонке для издания «Взгляд»: по его словам, украинский президент якобы «мечтает о поражении „Единой России“» на предстоящих выборах, поэтому голосующий за партию власти «выбирает Путина», а голосующий против — «выбирает Зеленского». На момент публикации материала этот фрагмент колонки Матвейчева был удален с сайта издания.

Выборы в Государственную думу пройдут 18—20 сентября 2026 года.