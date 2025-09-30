Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил Центробанку рассмотреть вопрос о страховании обезличенных металлических счетов (ОМС) по аналогии с банковскими вкладами. Как сообщил RTVI парламентарий, он уже направил обращение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной (документ есть в распоряжении редакции).
Парламентарий просит главу ЦБ высказать позицию регулятора о возможности распространить на ОМС действие Системы страхования вкладов (ССВ). В настоящее время эти счета, в отличие от обычных денежных вкладов, не подлежат обязательному страхованию.
Что такое обезличенные металлические счета
Обезличенный металлический счет — это банковский счет, на который зачисляется не рубль или доллар, а граммы золота, серебра, платины или палладия.
— Металла у вас на руках нет, он существует только «на бумаге».
— Вы не получаете конкретный слиток с номером, пробой и сертификатом.
— Баланс отображается в граммах, цена зависит от котировок.
По сути, это инвестиция в драгоценные металлы, но без физического хранения.
Преимущества ОМС
— Не нужны сейфы и охрана. Вам не придется думать, где хранить слитки.
— Ликвидность. Металлы можно быстро продать или купить по курсу банка.
— Защита от инфляции. При росте цен на золото и другие металлы вы зарабатываете.
— Диверсификация. Это способ «разбавить» сбережения не только валютой и акциями.
Недостатки ОМС
— Нет страхования. Если банк обанкротится, ОМС не попадает под систему страхования вкладов.
— Налоги. При продаже может начисляться НДФЛ с разницы между покупкой и продажей.
— Спред. Банки часто ставят заметную разницу между ценой покупки и продажи.
— Нет процента. В отличие от депозита, «проценты» тут не начисляются — прибыль только за счёт роста цены металла.
Почему об этом заговорили в Госдуме
Сегодня обычные вклады в банках защищены государством:
— до 1,4 млн рублей (на срок до 3 лет),
— до 2,8 млн рублей (на срок свыше 3 лет).
ОМС в эту систему не входят. То есть, вложив деньги в золото «на бумаге», клиент может потерять всё, если банк закроется. Именно поэтому в Госдуме предложили подумать о страховании металлических вкладов, и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин обратился с запросом к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Пока ОМС — это интересный инструмент для тех, кто верит в ценность золота и хочет хранить сбережения «в металле», но он остаётся более рискованным, чем классический депозит.