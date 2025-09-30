Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил Центробанку рассмотреть вопрос о страховании обезличенных металлических счетов (ОМС) по аналогии с банковскими вкладами. Как сообщил RTVI парламентарий, он уже направил обращение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной (документ есть в распоряжении редакции).

Парламентарий просит главу ЦБ высказать позицию регулятора о возможности распространить на ОМС действие Системы страхования вкладов (ССВ). В настоящее время эти счета, в отличие от обычных денежных вкладов, не подлежат обязательному страхованию.

Что такое обезличенные металлические счета

Обезличенный металлический счет — это банковский счет, на который зачисляется не рубль или доллар, а граммы золота, серебра, платины или палладия.

— Металла у вас на руках нет, он существует только «на бумаге».

— Вы не получаете конкретный слиток с номером, пробой и сертификатом.

— Баланс отображается в граммах, цена зависит от котировок.

По сути, это инвестиция в драгоценные металлы, но без физического хранения.

Преимущества ОМС

— Не нужны сейфы и охрана. Вам не придется думать, где хранить слитки.

— Ликвидность. Металлы можно быстро продать или купить по курсу банка.

— Защита от инфляции. При росте цен на золото и другие металлы вы зарабатываете.

— Диверсификация. Это способ «разбавить» сбережения не только валютой и акциями.

Недостатки ОМС

— Нет страхования. Если банк обанкротится, ОМС не попадает под систему страхования вкладов.

— Налоги. При продаже может начисляться НДФЛ с разницы между покупкой и продажей.

— Спред. Банки часто ставят заметную разницу между ценой покупки и продажи.

— Нет процента. В отличие от депозита, «проценты» тут не начисляются — прибыль только за счёт роста цены металла.

Почему об этом заговорили в Госдуме

Сегодня обычные вклады в банках защищены государством:

— до 1,4 млн рублей (на срок до 3 лет),

— до 2,8 млн рублей (на срок свыше 3 лет).

ОМС в эту систему не входят. То есть, вложив деньги в золото «на бумаге», клиент может потерять всё, если банк закроется. Именно поэтому в Госдуме предложили подумать о страховании металлических вкладов, и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин обратился с запросом к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Пока ОМС — это интересный инструмент для тех, кто верит в ценность золота и хочет хранить сбережения «в металле», но он остаётся более рискованным, чем классический депозит.